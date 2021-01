Bilfirma på Sydfyn er taget under konkursbehandling

Mandag 18. januar 2021 kl: 10:06

Af: Redaktionen Skifteretten i Svendborg tog selskabet under konkursbehandling efter en begæring, som retten modtog 13. januar.Selskabet har hjemsted i Svendborg Kommune og har drevet virksomhed fra en adresse på Troensevej i Svendborg.Kurator er advokat Ole Meisner, der har adresse på Indiavej i København.Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter denne bekendtgørelse.Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden fire uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 12. januar 2021.Selskabet var i begyndelsen af 2000-tallet i fokus i forbindelse med salg til Irak under Saddam Husein. I den forbindelse fik selskabet beslaglagt 10 millioner kroner, da Højesteret fandt selskabet skyldig i at have omgået FN's handelsboykot af Irak.Selskabets historie går tilbage til 1925.