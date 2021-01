Britisk virksomhed får opgaven med at opkræve ubetalte p-afgifter hos udenlandske virksomheder

Fredag 15. januar 2021 kl: 10:47

Af: Redaktionen Baggrunden for at sende opgaven i udbud er, at 83 procent af de parkeringsafgifter, som Færdselsstyrelsen skrev ud til udenlandske chauffører og vognmænd i perioden fra 1. januar 2019 til og med 30. juni 2020 ikke er blevet betalt.Færdselsstyrelsen overtog kontrollen med parkeringsreglerne på de statslige rastepladser langs motorvejsnettet 1. januar 2019, men det er en administrativ tung opgave at opkræve afgifterne hos udenlandske virksomheder. Derfor har Færdselsstyrelsen efter udbud af opgaven indgået en aftale med det britiske selskab Euro Parking Collection plc (EPC) om, at selskabet fremadrettet skal opkræve ubetalte parkeringsafgifter hos skyldnere uden for Danmarks grænser.- Det skal være slut med udenlandske lastbiler, der ser stort på vores regler og spekulerer i, at vi ikke kommer efter dem. Langt de fleste parkeringsafgifter, der er udskrevet til danske køretøjer, bliver betalt, og det er helt urimeligt over for dem, der rent faktisk betaler, at udenlandske virksomheder bare lader p-afgifterne ligge, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) og fortsætter:- Derfor styrker vi indsatsen med opkrævningen af ubetalte afgifter, således at udenlandske virksomheder skal regne med at blive stillet til ansvar, når de bryder reglerne. Det er kun rimeligt, og dermed bliver forholdene for virksomhederne ens for alle.77 procent af parkeringsafgifter til danske køretøjer udskrevet mellem den 1. januar 2019 og 30. juni 2020 er betalt. I perioden fra 1. januar 2019 og frem til 30. november 2020 har Færdselsstyrelsen udskrevet omkring 9.300 parkeringsafgifter, hvoraf godt 8.000 er udskrevet til udenlandsk registrerede køretøjer, hvilket svarer til 85 procent af alle parkeringsafgifter.De ubetalte parkeringsafgifter - cirka 6.600 - vil overgå til EPC. Det drejer sig samlet om et beløb på cirka 11 millioner kroner.



Det britiske firma får 20 procent af de parkeringsafgifter, de får opkrævet. Færdselsstyrelsen forventer, at de første sager vil kunne overføres til EPC inden udgangen af uge tre.





