Lastbilernes nationale transportarbejde steg

Torsdag 14. januar 2021 kl: 14:39

Kapacitetsudnyttelsen til udlandet er uændret

Af: Jesper Christensen Ifølge den seneste statistik over danske lastbiler transportarbejde steg de danske lastbilers nationale transportarbejde i tredie kvartal 2020 med 71 millioner tonkm til 3.130 millioner tonkilometer mod 3.059 millioner tonkm i tredie kvartal 2019Ifølge statistikken har danske lastbilers nationale transport arbejde været stigende siden fjerde kvartal 2019. Går man et år længere tilbage var danske lastbilers nationale transportarbejde på 3.254 millioner tonkm.Danmarks Statistik har også tal for, hvor godt lastbilernes kapacitet bliver udnyttet. Kapacitetsudnyttelsen af lastbilerne i firmakørslen - hvor fyldte lastbilerne, der har kørt firmakørsel, har været i forhold til maksimum kapacitet - har i andet og tredje kvartal 2020 været 52 procent mod omkring 43 procent i de fire kvartal før da. Kapacitetsudnyttelsen i vognmandskørsel har været konstant omkring 43 procent over en længere periode.En høj kapacitetsudnyttelse over længere tid afspejler i hvor høj grad, vognmændene har succes med at fylde lastbilerne op og undgå tomme ture. På kort sigt kan midlertidige ændringer i efterspørgslen efter transport påvirke kapacitetsudnyttelsen, da den samlede kapacitet (antallet af lastbiler) tilpasser sig langsommere.Kapacitetsudnyttelsen i danske lastbilers internationale transport fra Danmark til udlandet har været konstant omkring 55 procent siden tredje kvartal 2019. I transporten til Danmark fra udlandet var kapacitetsudnyttelsen i 2019 omkring 57 procent og i 2020 en smule højere i både første og tredje kvartal, men i andet kvartal 2020 lå den midlertidig på 42 procent.