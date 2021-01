Bilimportør udpeger ny administrerende direktør

Torsdag 14. januar 2021 kl: 12:03

Lars Kornelius overtager formelt posten som administrerende direktør fra den 25. marts 2021.

Af: Redaktionen Onsdag i denne uge kunne Semler Gruppen offentliggøre, hvem der bliver ny topchef. Jens Bjerrisgaard efterfølges som administrerende direktør sidst i marts af Ulrik Drejsig, der siden 2017 har været direktør for Skandinavisk Motor Co. Hans post som administrerende direktør i SMC A/S, der siden 1917 har stået for importen af en række forskellige bilmærker til Danmark. Herunder fra Volkswagen Group, der blandt andet består af VW, Skoda, Audi, Seat og Porsche.Lars Kornelius er kendt både udenfor og i Semler Gruppen. Han kommer med 14 års erfaring fra job i Semler Gruppen, samt en periode før dette, hvor han var udstationeret for Audi i Mellemøsten. De seneste fem år har Lars Kornelius siddet som direktør for Audi Danmark. Audi Danmark, der fire år i træk fra 2015-2018, er blevet kåret som Danmarks bedst omtalte bilmærke.Lars Kornelius overtager formelt posten som administrerende direktør fra den 25. marts 2021.Volkswagen er siden 2011 det bedst sælgende bilmærke i Danmark. I 2019 solgte mærket 24.770 personbiler og 4.143 biler til erhvervslivetDe seneste år har Volkswagen kørt en modeloffensiv indenfor SUV-segmentet med introduktionen af modeller som T-Cross, T-Roc, Tiguan og Touareg, men også modeller som Polo, Golf og Passat er populære hos danskerneVolkswagen har også taget hul på en ny epoke med den nye ID.3 elbil, der agerer spydspids i mærkets omfattende satsning indenfor e-mobilitet. ID.3 er starten på en helt ny familie af elbiler, der med tiden ville dække mange forskellige segmenter