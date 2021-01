Terminal-traktoren kører på brint

Onsdag 13. januar 2021 kl: 11:22

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk.

Af: Redaktionen Hos N.C. Nielsen, der forhandler Terberg terminal-traktorer i alle de skandinaviske lande, følger man med i testforløbet, der skal give værdifulde data til den endelige version af den nye udgave af en el-dreven terminaltraktor.Med testforløbet kulminerer to års udviklingsarbejde, hvor Terberg og teknologivirksomheden zepp.solutions har fundet formlen på et hydrogen-anlæg til en eksisterende YT-terminaltraktor. Men hydrogen-anlægget kan Terberg snart give kunderne endnu en løsning at vælge i mellem.Hydrogen-systemet fra Terberg er udviklet på baggrund af en bæredygtig tankegang. Et stigende antal kunder efterspørger bæredygtig teknologi med nul emission og støjsvage køreegenskaber. Testen af Terberg-maskinen vil højest sandsynligt sætte to tykke streger under hydrogen-systemets miljøvenlige og CO2-neutrale egenskaber uden at gå på kompromis med ydeevnen.Terberg YT203-H2 er et slags kørende kraftværk, der omdanner kemisk energi fra hydrogen under tryk til elektrisk strøm, der driver motoren. Terminaltraktoren er udstyret med fire 150 liter (350 bar) tanke med i alt 600 liter hydrogen (indeholder 14,4 kg brint), som er rigeligt med energi til at holde motoren operationel en hel arbejdsdag.Terminaltraktoren i det hårde testmiljø er udviklet på basis af den nye og eldrevne Terberg YT203 terminaltraktor, der udmærker sig ved at være driftssikker med få bevægelige maskindele, så vedligeholdelsesudgifterne er lavere end en tilsvarende dieseludgave. Gevinsten ved en hydrogen-motor er derudover, at tankning af hydrogen er lige så hurtig som at tanke diesel eller benzin.- Vi ser frem til at modtage testresultaterne fra Terberg. Hydrogen-motorerne skal naturligvis testes under mange forskellige forhold, inden de kan sendes på markedet. Imidlertid er jeg da overbevist om, at der kommer en Terberg terminaltraktor med hydrogen-motorer her til landet i en overskuelig fremtid. Vi følger udviklingen nøje og glæder os til at præsentere den færdigudviklede version for vores kunder, siger salgschef Jørgen Peter Lund fra N.C. Nielsen.