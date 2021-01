Trafikselskab og kommune vil teste førerløse busse

- Det skal fortsat være attraktivt for virksomheder at være til stede i vores kommune, og derfor skal det også være fleksibelt og effektivt for deres medarbejdere at komme på arbejde - og meget gerne på en måde, der er bæredygtig. Derfor har vi engageret os i forsøget med førerløse busser, såvel som etablering af en BRT-strækning gennem Lautrup-området. Vi har netop vedtaget en ny udviklingsplan for Lautrup, hvor blandt andet fremtidens teknologi og life science udspringer fra - derfor er det naturligt, at også nye, el-drevne transportformer afprøves netop i dette erhvervsområde, siger Jesper Würtzen (S), der er borgmester i Ballerup Kommune.





- I Movia er vi optaget af at løse borgernes og virksomhedernes mobilitetsbehov. Trængsel i de store by- og erhvervsområder er generelt en stigende udfordring. Derfor vil vi gerne undersøge, hvordan førerløse busser kan få kunderne endnu hurtigere frem til arbejdspladserne og uddannelsesinstitutionerne i Lautrup-området. Vi glæder os også til at komme i gang med at teste og indsamle mere viden om førerløs teknologi, siger Movias plandirektør Per Gellert.





Fakta om testen af førerløse busser i Lautrup:

Movia har sendt opgaven i udbud. Udbuddet forventes at blive afgjort i marts 2021

Testen af førerløse busser i Lautrup starter 1. juli 2022 og varer op til 8 måneder

Forsøget vil omfatte 2-4 førerløse busser, som vil køre i området

Forsøget omfatter både mindre busser med plads til 5-15 personer og større busser med plads til 15 personer og derover

I morgen- og eftermiddagsmyldretiden vil Movia og Ballerup Kommune sætte de førerløse busser ind i rutekørsel med direkte forbindelse fra Malmparken St. til udvalgte arbejdspladser

I dagtimerne skal busserne køre on demand (på bestilling) mellem udvalgte stoppesteder i området

I aftentimerne hvor der er færre passagerer skal busserne køre on demand fra udvalgte virksomheder til Malmparken St.

I forsøget vil de førerløse busser være fuldt ud integreret med den øvrige offentlige transport i Lautrup området



Fakta om Copenhagen Commute:

Copenhagen Commute testområdet er en del af et europæisk samarbejde omkring førerløs teknologi, som hedder SHOW

Projektet er støttet af EU

SHOW har 69 partnere fra 13 europæiske lande

SHOW startede i 2020 og skal over de næste fire år teste selvkørende køretøjer i 20 byer på tværs af Europa







Af: Redaktionen Sammen med Ballerup Kommune vil trafikselskabet Movia, der arbejder på at få indarbejdet betegnelsen mobilitetsselskab, fra juli 2022 og op til 8 måneder frem teste to - fire førerløse busser i erhvervsområdet Lautrup i Ballerup. Opgaven er sendt i udbud, som forventes at blive afgjort i marts. Erhvervsområdet i Ballerup er under hastig udvikling, og er ligesom mange andre steder i hovedstadsområdet udfordret af stigende trængsel. Det giver lange rejsetider, når folk skal til og fra arbejde eller uddannelse. De førerløse busser skal køre på Copenhagen Commute i Lautrup, som er et testområde for førerløs teknologi.Parallelt med forsøget på Copenhagen Commute arbejder Movia sammen med kommunerne langs Motorring 4/Ring 4 på at anlægge BRT (bus i egen bane) fra Høje Taastrup st. over Erhvervsområdet Lautrup til Bagsværd. BRT-strækningen vil give et løft til den kollektive transport på tværs af Storkøbenhavn, og give let adgang til Lautrup-området for de mange medarbejdere, der bor på Sjælland.