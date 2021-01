2020-tallet over nyregistreringer lå på niveau med 2014

Fredag 8. januar 2021 kl: 16:00

Af: Jesper Christensen I forbindelse med årsskiftet har vi et par gange har på transportnyhederne.dk set på tallene over nyregistrerede lastbiler over 16 ton.









I denne artikel har vi taget et tilbageblik på perioden 2010 - 2020 for at se, hvor store udsving der har været gennem perioden.









Grafikken nedenunder viser, at 2020 svarer til årene 2014, 2012 og 2011. Året 2013 skilte sig ud. Men ser man på, hvornår de forskellige Euro-normer trådte i kraft, ser man, at Euro 6-normen trådte i kraft i 2014, hvilket kan have have haft indflydelse og løftet registreringstallene for 2013 op på et højere niveau - og dermed også trukket 2014-tallet nedad.









Grafen viser også, at årene op til 2020 - 2016 - 2019 lå antallet af nyregistrerede lastbiler over 16 ton ganske stabilt på omkring 4.500.









Hvis man ser på, hvilke udefrakommende - eksempelvis nye regler - der kan påvirke registreringstallene for 2021, kan EU's vejpakke sammen med nye regler i Danmark for aflønning af chauffører, påvirke registreringstallet, da reglerne vil gøre det dyrere for vognmandsfirmaer registreret i udlandet at udføre indenrigstransport i Danmark. Hvilket igen kan skabe basis for at registrere flere lastbiler i Danmark.

















