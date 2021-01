Knap tre tusind af 2020' tunge lastbiler var stadig registreret ved årsskiftet

Fredag 8. januar 2021 kl: 13:59

Af: Jesper Christensen

Svenske Scania tegnede sig for 32,5 procent af de under et år gamle lastbiler, mens Volvo Trucks tegnede sig for 27,6 procent. Mercedes-Bens tegnede sig for 21,8 procent efterfulgt af MAN med 12,3 procent, DAF med 3,0 procent, Renault Trucks med 1,4 procent og Iveco med 1,0 procent. På de tre næste pladser kom leverandørerne af specialkøretøjer - eksempelvis brandbiler og renovationsbiler - Dennis Eagle, Rosenbauer og Toni Maurer - med under 1 procent.





I nedenstående tabel har vi sat antal af nyregistrerede lastbiler i 2020 op og sammenholdt dem med bestanden at op til et år gamle lastbiler opgjort ved årsskiftet.







Mærke Nyregistrerede lastbiler over 16 ton i 2020 Bestand af lastbiler nyregistreret i 2020 opgjort ved årsskiftet Forskel mellem nyregistrede lastbiler og bestand pr. 31.12.2020 Forskel i procent af nyregistrede lastbiler i 2020 Antal Antal



Scania 1.007 947 60 6,0 % Volvo Trucks 871 803 68 7,8 % Mercedes-Benz 660 634 26 3,9 % MAN 460 357 103 22,4 % DAF 174 87 87 50,0 % Renault Trucks 47 42 5 10,6 % Iveco 38 30 8 21,1 % Dennis Eagle 10 10 0 0,0 % Rosenbauer 2 2 0 0,0 % Toni Maurer 1 1 0 0,0 % I alt 3.270 2.913 357 10,9 %





(Kilde: Bilstatistik fra De Danske Bilimportører)

