Tilfredsheden med flextrafikken på Sjælland stiger

Fredag 11. december 2020 kl: 16:00

Af: Redaktionen Den årlige undersøgelse af kundetilfredsheden, som analyseinstituttet Megafon har foretaget for Movia, viser, at der generelt er tilfredshed med Movia's seks forskellige flextrafik-ordninger. Movia spørger blandt andet om kundernes tilfredshed med chaufførens service og kørsel, om man bliver afhentet og ankommer som aftalt, om kunderne føler de har en tryg og sikker rejse, samt om flexbilerne fremstår rene, vedligeholdt og sikre.Også den relativt nye ordning, plustur, er med i undersøgelsen for første gang. Og her svarer 90 procent af kunderne, at de er tilfredse eller meget tilfredse med servicen. Plusturen starter ved havelågen og kører kunden til et udvalgt skiftested, hvorfra kunden kan komme videre med bus og tog - eller omvendt.Flexrute er den eneste ordning, hvor tilfredsheden generelt er gået tilbage. Her er tilfredsheden faldet til 79 procent, hvilket svarer til et fald på ni procentpoint. Flexrute kører borgere mellem hjem og for eksempel specialskole, pasningstilbud eller beskyttet værksted. De borgere, der gør brug af flexrute såvel som deres pårørende, har i særlig grad været ramt af den usikkerhed, som Covid-19 har medført med pludselige ændringer i de aftalte afhentningstidspunkter, lukkede institutioner med mere.Generelt ser kundernes tilfredshed imidlertid ikke ud til at være påvirket negativt af corona-situationen. Tværtimod stiger andelen af kunder, der oplever, at Movia i flextrafikken giver dem en tryg og sikker rejse med tre procentpoint til 88 procent for 2020.- I Movia glæder vi os over, at kundetilfredsheden i vores flextrafik generelt er høj. I et år med Covid-19, hvor vi har måtte foretage hyppige ændringer og derfor ikke altid har kunnet give den service, vi gerne ville, når vi ønskede det, er det særligt tilfredsstillende at se, at en stigende andel af kunderne oplever, at Movia giver dem en tryg og sikker rejse, siger Movias kommunikationsdirektør Camilla Struckmann.Flere kunder nævner endvidere, at de er glade for at flextrafik eksisterer, da de ellers ville være "fanget" i eget hjem. Megafons kundeundersøgelse er foretaget hen over månedsskiftet september/oktober 2020. I alt 1.018 respondenter har deltaget i undersøgelsen.