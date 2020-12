TOLDSTYRELSEN:

Fredag 4. december 2020 kl: 12:29

Virksomheder er i tvivl

Af: Redaktionen Potentielt er der tale om flere tusind virksomheder, der kan komme i klemme. Derfor har Toldstyrelsen i samarbejde med Skattestyrelsen i dag sendt nyhedsbreve med informationsmateriale til over 30.000 virksomheder, der i dag handler med Storbritannien- Rigtig mange virksomheder har gjort brug af Toldstyrelsens tilbud om vejledning, men som det ser ud nu, vil flere tusind virksomheder mangle en import- eller eksportregistrering, når overgangsordningen løber ud. Det kan give dem store udfordringer, når de fra 1. januar skal have varer til og fra Storbritannien. Derfor går vi i dag ud og opfordrer kraftigt til at lade sig registrere sig som importør og eksportør hurtigst muligt, siger kontorchef i Toldstyrelsen, Henrik Pagh Kold.Opfordringen falder nu, fordi der ved registreringen som importør og eksportør på hjemmesiden virk.dk kan være sagsbehandlingstid.

Toldstyrelsen har tre Brexit-råd til virksomheder:

Få styr på registrering som eksportør og importør på virk.dk

Få mere viden på Toldstyrelsens Brexit-webinarer

Besøg skat.dk/brexit

I en mindre rundspørge til danske virksomheder har Toldstyrelsen spurgt til virksomhedens forberedelser. Her udtrykker næsten en tredjedel af de adspurgte virksomheder usikkerhed i forhold til at være tilstrækkeligt informeret.- Jeg forstår godt, at mange virksomheder er i tvivl om, hvad man skal gøre i den nuværende situation. Brexit er nyt for alle, både for virksomheder og myndigheder. Vi kan ikke forudsige alt, men jeg vil gerne opfordre dem, der er i tvivl om hvordan man kan forberede sig på toldområdet, til at kontakte os på vores Brexit-hotline eller via vores hjemmeside, siger Henrik Pagh Kold.