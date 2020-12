Buschauffører fik Handicappris i Svendborg

Fredag 4. december 2020 kl: 11:52

Af: Redaktionen

"Chaufførerne går altid til deres daglige arbejde for ældre borgere og borgere med handicap på sikker og kyndig vis, og har i denne tid har varetaget sikkerheden omkring transport forbilledligt med indlevelse, tryghed og højt humør", skriver Svendborg Kommune.









Handicaprådet i Svendborg Kommune ønsker at anerkende chaufførerne, fordi det er dem, der i kraft af deres professionalisme har gjort særlige tiltag i denne tid.









Temaet for indstillingen til prisen var ”Foreninger eller privatpersoner, der har lavet nogle særlige tiltag for borgere med handicap i forbindelse med COVID-19”. Ud over æren modtager består Handicapprisen en skulptur af en af Svendborgs lokale kunstnere Sabine Jensen.









Der var tre kandidater til prisen. Tandemklubben Sydfyn, Grønnemoseværkstederne og chaufførerne ved Vester Skerninge Bilerne.

