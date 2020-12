Nyt storskala brintanlæg skal bidrage til en mere bæredygtig energiproduktion

Fredag 4. december 2020 kl: 11:12

Af: Redaktionen Green Hydrogen Hub Dennmark har med et 350 MW elektrolyseanlæg, 200.000 MWh brintlager og et 320 MW CAES-anlæg til lagring af brint en målsætning om at kunne balancere strømforbrug svarende til 280.000 husstande og levere bæredygtigt produceret brint til eksempelvis tunge transport, skibsfarten og industrien. Anlægget vil potentielt kunne fortrænge 600.000 ton CO2 om året. Brugen af underjordiske lagre til brint gør projektet til et afgørende fremskridt for den grønne omstilling.



Nyheden om Green Hydrogen Hub Denmark's ambitioner glæder Tejs Laustsen Jensen, der er direktør for Brintbranchen, der er hovedorganisationen for brint og Power-to-X (PtX) i Danmark





- Der er ingen tvivl om, at det her er et meget vigtigt projekt - ikke bare for brint og PtX i Danmark, men for den grønne omstilling generelt, siger han og fortsætter:





- Sektorkobling er omstillingens hellige gral. Vi skal finde måder at udnytte al den grønne strøm, vi overhovedet kan producere, og det her er et rigtigt godt eksempel på, hvordan det kan, og bør gøres.





Han peger på, at en af de største udfordringer ved omstilling ti en mere bæredygtig energiproduktion er, at energisystemerne skal baseres på kilder, der bogstaveligt talt producerer som vinden blæser, og solen skinner.





- Det giver i sagens natur nogle udfordringer, og derfor er det afgørende, at vi udnytter energien, når den er der. Ved at konvertere den mængde grøn strøm, der ikke kan optages i elnettet, når det for eksempel blæser meget, kan vi lagre energien og flytte den over i andre sektorer - eksempelvis transporten eller industrien, siger Tejs Laustsen Jensen.





Han peger på, at projektet ydermere giver muligheder for at lagre enorme mængder energi i underjordiske kaverner, hvilket skaber en endnu stærkere buffer for det samlede energisystem.







Det er dog ikke kun i forhold til klimaet, at brintdirektøren glæder sig over det nye projekt. For ham er det et eksempel på, at klima- og erhvervspolitik kan gå hånd i hånd.





- Der er kæmpe potentialer for dansk erhvervsliv i brint- og PtX-industrien. Vi har allerede en stærk brint- og PtX-værdikæde i Danmark, og de virksomheder løfter en stor opgave ikke bare for omstillingen, men også for at sikre de næste store, grønne erhvervseventyr, siger han og fortsætter:





- Made in Denmark-brandet står stærkt globalt, ikke mindst på dette område, og projekter som Green Hydrogen Hub er med til at udvikle løsninger, som kan eksporteres globalt. Brint og PtX er den naturlige opfølgning på vindmøllerne, og vi kan skabe lige så store succeser på verdensplan til gavn for både klima og dansk erhvervsliv.













© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.