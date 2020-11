Radikale afviser at støtte forslag om pakkeafgift

Torsdag 26. november 2020 kl: 10:16

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Hos organisationen DI bliver De Radikales beslutna modtaget med glæde, da organisationen er modstander af en pakkeafgift.- Det er virkelig en god nyhed, at et klart politisk flertal har lyttet til vores bekymringer og ikke støtter forslaget om en pakkeafgift. Danskerne og virksomhederne har bestemt ikke brug for en ny afgift – og slet ikke i denne svære tid for os alle, siger DI's administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen.Som led i finansieringen af den såkaldte befordringspligt har S-Regeringen som nævnt ovenfor foreslået en pakkeafgift på alle breve og pakker. Men S-Regeringen kan ikke længere findes flertal for afgiften, efter at Det Radikale har meldt ud, at de ikke støtter den.- Pakkeafgiften er en skat på handel, som er det vi lever af, og som er en krumtap i vores økonomi. Samtidig er det konkurrenceforvridende, fordi afgiften i mange tilfælde ikke vil kunne lægges på udenlandske virksomheder. Derfor er det entydigt positivt, at forslaget nu pakkes sammen, siger Lars Sandahl Sørensen.S-Regeringen og de øvrige politiske partier forhandler fortsat rammerne for en ny postaftale. Den skal sikre, at alle danskere, uanset hvor de bor i landet, kan modtage breve og pakker.- Vi vil opfordre Finansministeriet til at finde andre veje til at skaffe pengene til en god postaftale, hvor vi både værner om den frie konkurrence og samtidig sikrer den postale infrastruktur i Danmark – og ud og ind af landet, siger Lars Sandahl Sørensen.