Energiselskab opkøber danskproduceret "flydende el"

Tirsdag 24. november 2020 kl: 21:00

Politisk opbakning mangler

Af: Redaktionen Circle K fremhæver, at med de 50 millioner liter grønt brændstof kan en række biler, busser og lastbiler fylde flydende el på tanken i 2022 og dermed reducere deres CO2-udledning. Men ifølge Circle K mangler der fortsat politisk opbakning til at udvikle projektet.Opkøbet sker over en fem-årig periode og vil betyde, at bilister vil kunne fylde det grønne brændstof i tanken fra 2022. Den totale mængde e-methanol, som er omfattet af aftalen, svarer til at fjerne CO2-udledningen fra omkring 7.000 danske personbiler over perioden. Ifølge Circle K er opkøbet derfor et vigtigt skridt på vejen mod at sikre, at landtransportområdet reducerer sit CO2-aftryk.- Vi er endnu ikke startet på at løse udfordringen med den tunge transport. I 2030 vil vi desuden stadig have mere end 2,8 millioner biler på de danske veje, som ikke er elbiler. Derfor er vi nødt til også at investere i teknologier, som kan reducere udledningerne for den traditionelle forbrændingsmotor, hvis vi skal kunne nå vores klimamål. Vi har endnu ikke elbiler til alle og ingen løsning til den tunge transport, men nu får vi muligheden for faktisk at gøre vores eksisterede biler, busser og lastbiler grønnere. Det vigtigste er dog at vi ved denne aftale er med til at skabe en efterspørgsel der gør det muligt at sætte produktionen i gang, siger Peter Rasmussen, direktør for brændstof hos Circle K.I alt vil aftalen spare det danske samfund for 65.000 ton CO2 over den seksårige periode. Hos REintegreate ser man endnu større potentiale for at reducere transportsektorens CO2-udledninger ved at satse på e-methanol.- Vi forventer at kunne producere omkring 500 millioner liter e-methanol i 2030. Det svarer til 30 procent af det samlede benzinforbrug i Danmark og en årlig reduktion på 600.000 tons CO2. Det svarer også til en fortrængning på ca. fire procent af den CO2-reduktion, Danmark på nuværende tidspunkt mangler at finde frem mod 2030, siger Lars Udby, der er administrerende direktør i REintegrate.I et klimaperspektiv er fordelen ved e-methanol, at den grønne strøm fra eksempelvis vindmøller eller solceller kan lagres i brændstoffet. Brændstoffet kan eksempelvis produceres, når der er tryk på produktionen af bæredygtig strøm, når det blæser meget, og priserne på strøm derfor er lave. Det gør det muligt at øge effektiviteten i forhold til anvendelsen af den vedvarende energi, som man i dag ikke umiddelbart ellers har anden anvendelse for.På globalt plan har Circle K udvalgt Danmark som det første testland for alternative brændstoffer til biler. Men ifølge Circle K hænger politikerne i håndbremsen. I Danmark er potentialet for at producere mere e-methanol fortsat begrænset af dels EU-reglerne for iblanding og dels udbygningen af vedvarende energi.- Danmark er blevet valgt som foregangsland, fordi vi har vurderet, at vi har gode muligheder for at blive fremtidens førende marked for e-methanol. Men markedet bliver ikke skabt af sig selv, og politikerne har nølet meget længe. Derfor tager vi nu sagen i egen hånd og laver en markant investering i et område, som vi tror på er en del af fremtiden for en grøn transportsektor i Danmark. Hvis vi skal sætte skub i udbuddet af e-methanol, er vi også nødt at vise, at efterspørgslen er til stede. Det er det, vi gør med den her aftale, siger Peter Rasmussen.Aftalen er et led Circle K's ambition om, at brændstoffer fra deres tankstationer i 2030 skal udlede 30 procent mindre CO2 end i dag. Til en start vil e-methanolen blive blandet i eksisterende brændstoffer, hvilket samlet set vil betyde et mindre CO2-aftryk pr. bil. Målet på sigt er at have tankstationer, hvor det er muligt at fylde rent "flydende el" i tanken.