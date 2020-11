- Letbane lægger spor til mange års byudvikling i hovedstadsområdet

Tirsdag 24. november 2020 kl: 11:51

Byudvikling tager tid

Virksomhederne er i fuld gang med at rykke ind

Om områderne langs letbanen:

10-12 af letbanestationerne ligger tæt på større erhvervsområder, som eksempelvis Hersted Industripark i Albertslund eller Delta Park i Vallensbæk

Der bor op mod 576.000 mennesker i Ringbyens kommuner

Der er over 350.000 arbejdspladser i Ringbyens kommuner - næsten lige så mange som i Frederiksberg og Københavns Kommuner tilsammen

De 11 Ringby-kommuner er alle blandt de 20 kommuner i landet med relativt flest ind-pendlere

Fakta om selve letbanen:

Hovedstadens Letbane forventes at stå klar til brug i 2025 og skal gå mellem Ishøj og Lundtofte nord for Lyngby

Letbanen strækker sig over 28 kilometer og stopper ved 29 stationer undervejs

Letbanen ventes at skulle betjene 13-14 millioner passagerer om året. Til sammenligning rejser omkring 10 millioner passagerer om året med Kystbanen

Passagererne kan skifte til S-tog på seks af de kommende letbanestationer - Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Herlev, Buddinge og Lyngby

Simon Pihl Sørensen, der er viceborgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune og formand for Byplanudvalget, forklarer, at den positive udvikling har været én af de væsentligste bevæggrunde for at anlægge Hovedstadens Letbane.- Hovedstadens Letbane vil ikke alene være et væsentligt løft for mobiliteten i Storkøbenhavn - den vil også skabe grobund for en masse byudvikling langs Ring 3. Hele området langs Ring 3 vil blive mere attraktivt for både virksomheder og borgere, og jeg tror, at alle kommunerne bag Hovedstadens Letbane vil mærke et løft, når letbanen åbner, siger Simon Pihl Sørensen.Lektor ved Copenhagen Business School, Ismir Mulalic, har gennem mange år forsket i byudvikling, samfundsøkonomi og transport. Han mener, at letbanen vil sætte spor på hele byudviklingen langs Ring 3 i de næste mange år.- Byer udvikler sig langsomt. Byudvikling tager tid. Men vi behøver ikke at se så langt for at se, hvad infrastruktur-projekter betyder for byernes udvikling. Vi kan bare se til København, og se hvordan kranerne fortsat tårner sig op langs metrolinjerne mange steder på Amager her snart 20 år efter metroens åbning. Det er attraktivt at bygge både boliger og erhvervsdomiciler i nærheden af god infrastruktur, så jeg forventer, at man vil se den samme udvikling langs Hovedstadens Letbane. Men det er ikke noget, som finder sted hen over natten. Byudvikling tager tid, fastslår Ismir Mulalic.Over en halv million mennesker bor i kommunerne langs Ring 3, og virksomhederne langs Ring 3 beskæftiger i dag over 350.000 mennesker, hvoraf mange pendler fra resten af Sjælland. Men det forventes, at der efter åbningen af Hovedstadens Letbane vil blive bygget endnu flere erhvervsdomiciler og dermed skabes endnu flere arbejdspladser langs letbanestrækningen.En af de virksomheder, der kan se store fordele ved letbanens indtog i Hovedstaden, er udviklings- og entreprenørvirksomheden NCC, der har omkring 2.500 ansatte i Danmark. Selskabet udvikler grunde og opfører blandt andet Company Houses, hvor store og små virksomheder kan leje sig ind. I hovedstadsområdet har NCC indtil videre opført ét Company House i Gladsaxe og fire i Vallensbæk - alle med højeste miljøcertificering og tæt på den kommende letbane.- Letbanen indgår i virksomhedernes overvejelser på lige fod med andre parametre, som virksomhederne lægger vægt på i forbindelse med en flytning. Vi forudser, at vægtningen af letbanen bliver større hos lejerne, jo tættere vi kommer på færdiggørelsen af den, siger Ulrik Gram Meiner, der er direktør i NCC Property Development.