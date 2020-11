Tirsdag 24. november 2020 kl: 10:56

Af: Redaktionen Global Gravity står bag det patenterede TubeLock-system til transport og håndtering af borerør. Gennem partnerskabet med Verton introduceres TubeLock nu på det australske offshore-marked.Med partnerskabet introducerer Global Gravity en fjernbetjent, elektromekanisk løftebjælke til tunge kranløft på det danske marked. Global Gravity er med aftalen eneforhandler af Vertons løfteteknologi i Danmark.

Samlet løsning øger sikkerheden



Klejnsmed ser stort potentiale



Om Global Gravity:

Global Gravity er etableret i 2010 i Esbjerg og er specialiseret i transport af borerør til olieindustrien

Virksomheden står bag det patenterede system, Tube Lock, som er verdens første ”Tubular Transport Running System” (TTRS)

Med TubeLock varetager Global Gravity den samlede håndtering og transport af borerør fra lagerplads, over kaj til skib og videre til borerig. Det forbedrer sikkerheden og effektiviteten for olieselskaberne

Undersøgelser viser ifølge virksomheden, at kunderne sparer 18 procent af tiden på den samlede håndteringsproces sammenlignet med en traditionel løsning. Samtidig bruger de 60 procent mindre plads og halverer mængden af håndteringer ude på platformen

Esbjerg-virksomheden forklarer, at Verton forbedrer sikkerheden og produktiviteten ved kranløft med et system, hvor én person alene kan håndtere selv meget tunge løft. Dermed undgås manuel håndtering med styreliner. Everest, som løftebjælken hedder, anvendes i dag af flere store internationale virksomheder på tværs af brancher, hvor tunge kranløft er en del af hverdagen. Blandt disse er MHI Vestas, som for nylig har indledt samarbejde med Verton for at forbedre sikkerheden ved løfteopgaver på offshore vindplatforme.Netop vindindustrien - offshore såvel som onshore - vil sammen med de danske byggepladser være i fokus, når Global Gravity i de kommende måneder skal udbrede kendskabet til Verton's løftebjælker på det danske marked. Men på lidt længere sigt, når Verton opnår de nødvendige godkendelser, ser Global Gravity et stort potentiale i at udbrede teknologien til olieindustrien.Global Gravity står i forvejen bag det patenterede TubeLock-system til transport og håndtering af borerør og samarbejder med en række store internationale olieselskaber. Med Verton's produkter i porteføljen er hensigten at tilbyde TubeLock-kunderne en samlet løsning, som gør håndtering og transport af rør endnu mere sikker og effektiv.- Langt de fleste kranulykker rammer de personer, der er tæt på lasten. Derfor er Verton's løftebjælke en enorm forbedring af sikkerheden ved tunge løft. Det gælder ikke mindst offshore, hvor manglen på plads er en af de største udfordringer. Her kan vi i fællesskab fjerne en stor del af den manuelle håndtering og dermed øge sikkerheden, siger Kenneth Hagelskjær, der er administrerende direktør i Global Gravity.Kenneth Hagelskjær er oprindeligt uddannet klejnsmed og har ved selvsyn oplevet, hvad et vildfarent borerør kan forårsage af skade på mennesker og materiel. Uheld sker, fordi de tonstunge rør traditionelt bundtes med stålwirer og kræver mange manuelle løft undervejs. Hos Global Gravity fikseres borerørene i de pladsbesparende TubeLock-moduler inden afsendelse, og det patenterede design gør, at rørene kan håndteres ét ad gangen ude på platformen. Når TubeLock kombineres med Verton's løftebjælke, reduceres den manuelle håndtering, hvilket effektiviserer hele processen betragteligt.- Vi har længe arbejdet på at udvide vores sortiment, og Verton er et rigtig godt match for os. Vi ser et kæmpe potentiale i at kombinere de to teknologier, fordi det gør håndteringen af borerør mere sikker, effektiv og pladsbesparende. For os er partnerskabet samtidig en vej ind på det australske offshore-marked, som vi har store forventninger til, siger Kenneth Hagelskjær.Partnerskabet med Verton kommer på et tidspunkt, hvor interessen for TubeLock er støt stigende. Global Gravity har netop lukket en aftale med en ny stor kunde i Qatar og investerer lige nu kraftigt i at udvide kapaciteten af TubeLock-moduler, som udelukkende anvendes til udlejning. Kenneth Hagelskjær forventer at runde 2.000 enheder inden næste sommer, hvilket vil betyde, at Global Gravity på et givent tidspunkt kan facilitere transport og lagerføring af op til 20.000 rør. Det er mere end en femdobling på bare fire år.