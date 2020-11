Til nytår er der normal ventetid på særtransporter

RIGSPOLITIET TIL TRANSPORTORGANISATIONER:

Fredag 20. november 2020 kl: 09:45

Af: Redaktionen Ifølge ATL ligger der i øjeblikket omkring 200 ansøgninger om særtransporter hos politiet i Padborg. Hos politiet i Greve, der behandler ansøgninger fra virksomhederne øst for Lillebælt, er bunken på det seneste skrumpet fra 900 ubehandlede ansøgninger til 700. ATL henviser til en mail, som chefen for Nationalt Færdselscenter under Rigspolitiet, Erik Terp, har sendt til organisationerne på transportområdet.Men det vigtigste budskab fra Rigspolitiet er ifølge ATL, at bunken med sager vil falde yderligere i den kommende tid, så situationen for særtransporterne være normal omkring nytår.- Der altid vil være en sagsbeholdning, der afventer, eller er under behandling. Der er derfor ikke er en ambition om at få ”rent bord” i tilladelseskontorerne, men at nedbringe sagsbeholdningen, så servicemålene på området kan overholdes, skriver Erik Terp i mailen til organisationerne.Rigspolitiet har flyttet en medarbejder til Midt- og Vestsjælland politis kontor i Greve for at få fart på sagsbehandlingen. Det får en positiv modtagelse af DI Transport og ATL.





- Det er yderst positivt, at politiet tager problemerne alvorligt og prioriterer at komme til bunds i bunken af ansøgninger. Det har været nogle kritiske måneder for de virksomheder, der kører særtransporter, siger Morten Bøjesen, der er chefkonsulent i ATL.





De seneste måneder har forsinkede særtransporter kostet både transportbranchen og byggebranchen millioner af kroner. Det har taget flere uger at få tilladelse til at flytte en entreprenørmaskine. Noget der ellers normalt tager et par dage.





Forsinkelserne opstod, da politiet tidligere på året gik over til at håndhæve særtransportbekendtgørelsen præcis efter ordlyden. Det betød, at vejmyndighederne - i de fleste tilfælde kommunerne - skulle høres i forbindelse med hver eneste særtransport. Den ændring af praksis var hverken politiets sagsbehandlere eller kommunerne forberedt på.





Erik Terp skriver i mailen, at det nu er slået fast, at politiet ikke behøver at høre kommunerne i forbindelse med hver enkelt ansøgning. De kan nøjes med at indgå generelle aftaler. Og det arbejde er i gang







Rigspolitiet har desuden udarbejdet et udkast til en aftaletekst, som politiet kan bruge, når der skal indgåes generelle aftaler med de kommunale vej- og bromyndigheder, således at behovet for individuelle forhandlinger kan reduceres. Udkastet forventes snarest sendt i høring til Midt- og Vestsjællands Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Færdselsstyrelsen.















