Tip-traileren har kasse i hårdt stål

Torsdag 12. november 2020 kl: 18:00

T100 stål, Hardox 450 kasse i kantet plade

Kasse opbukket i plade med kraftig 12 mm bund

Sider opbygget i 8 mm plade med spidse topprofiler, så der ikke kan ligge sand på kanterne

500 mm høj automat pendel-bagsmæk

Fastmonteret gangbro i galvaniseret stål på chassiset

Af: Redaktionen Den to-akslede tip-trailer er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i I-profil af finkornstål med specielle forstærkninger, og med cyklistværn i begge sider.Om tip-kassens opbygning:Traileren er leveret med to ti tons luftaffjedrede aksler med hæve-/sænkeventil og tromlebremser. Første aksel har liftfunktion. Traileren har en tilladt totalvægt på 38.000 kg.Den nye trailer er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.