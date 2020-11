Bekendtgørelse skal bane vejen for carbotagekørsel efter nye EU-regler

Mandag 9. november 2020 kl: 17:00

Af: Jesper Christensen Baggrunden for den nye bekendtgørelse er, at "Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere, m.v." træder i kraft fredag 1. januar 2021.Færdselsstyrelsen har i den nye bekendtgørelse fastsat bestemmelser, der indarbejder lovændringerne vedrørende cabotagekørsel med lastbil, bus og vejdelen af kombineret transport i dansk lovgivning.I bekendtgørelsen fastsættes timesatsen for aflønning af chauffører, der udfører henholdsvis cabotagekørsel med lastbil, buscabotagekørsel eller vejdelen af kombineret transport og buscabotagekørsel.Det fastsættes endvidere, hvilke oplysninger der skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen via registeret Udenlandsk Transportkørsel i Danmark (UTIK).Det fastsættes ligeledes, hvilken dokumentation chaufføren på forlangende skal vise til politiet og/eller til Færdselsstyrelsen.Den nye bekendtgørelse forventes at træde i kraft fredag 1. januar 2021. Høringsfristen er fredag 27. november 2020.Interesserede kan se udkastet til bekendtgørelsen på Høringsportalen - klik