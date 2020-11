Alle Arriva-tog har fået udstyr til digitale signaler

Fredag 6. november 2020 kl: 12:04

Af: Redaktionen Med udstyret til digitale signaler i alle 43 Lint41-togsæt er Arriva's tog klar til at køre på strækninger med ERTMS-signalsystem.- Vi er meget glade for, at vi med Arriva og Alstom er nået i mål med at udruste alle Arrivas Lint41-togsæt med det nye signalsystem. Det forventer vi vil være til stor glæde ikke mindst for passagererne, der gerne skulle opleve flere tog til tiden og færre forsinkelser, som skyldes signal-fejl. Derfor er det en vigtig milepæl, som vi med Arriva har nået, siger Thilde Restofte Pedersen og fortsætter:- Lige fra starten har Arriva og dets medarbejdere vist stort engagement og samarbejdsvilje, og at de havde styr på opgaven. Det ville være for meget at sige, at der ikke har været sten på vejen der-hen, men det har været en fornøjelse at opleve, hvordan selv de mest utrolige forhindringer er blevet overkommet. Jeg takker derfor for et forbilledligt godt og stærkt samarbejde med Arriva.Hos Arriva er man også tilfredse med at være nået i mål med udrustningen af togsættene:- Efter en lang rejse med masser af tests, installationer og godkendelser kan vi nu endelig sætte punktum for det store projekt, som på sigt vil betyde, at kunderne vil opleve en mere stabil tog-drift med flere tog til tiden. Arriva har haft en lang proces i gang omkring uddannelse af vores lokomotivførere, så de er blevet uddannet i at betjene det nye udstyr. Desuden har de gennemgået en længere uddannelse i betjening og regler for kørsel på strækninger med ERTMS-sikringsanlæg, siger Lars Ditlevsen, der er Head of Engineering hos Arriva.Togdirektør i Arriva, Susanne Hejer takker for et solidt samarbejde med Banedanmark og leverandøren, Alstom, som har stået for installationen af det nye signalsystem i Arriva-togene:- Samarbejdet med både Banedanmark og Alstom er forløbet meget positivt og har været præget af en meget proaktiv indstilling fra alle parter med at løse opgaverne og de uforudsete udfordringer, der har været undervejs. Det vil vi i Arriva gerne takke de to samarbejdspartnere for, siger Susanne Hejer.Siden februar 2020 har Arriva kørt med ERTMS på Thy-banen, som kører fra Struer til Thisted. Det er forventningen, at næste strækning i Vestdanmark mellem Langå - Struer - Holstebro sættes i drift det nye signalsystem i første kvartal af 2021.Interesserede kan se mere om, hvad det nye udstyr i togene betyder i animationen nedenfor.