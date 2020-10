Ledigheden faldt i september

Fredag 30. oktober 2020 kl: 13:12

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Det er positivt, at ledigheden fortsætter med at falde. I september stod 1.400 færre uden job. Kombineret med en stigende beskæftigelse og mange nyopslåede stillinger viser arbejdsmarkedet sunde tegn på trods af den alvorlige situation, hvor tusindvis af danskere har mistet deres arbejde, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).Midt i september trådte den nye aftale om arbejdsfordeling i kraft, hvor virksomheder kan dele arbejdet ud på flere medarbejdere og på den måde mindske antallet af fyringer.- Ministeriets egne daglige tal for tilmeldte ledige peger dog samtidig på, at faldet i ledigheden er ved at tabe fart i oktober. Dertil kommer, at de nye restriktioner formentligt vil betyde, at vi står over for en periode med mindre positive takter på arbejdsmarkedet. For at holde hjulene i gang har vi gjort det muligt for folk at få udbetalt indefrosne feriepenge, og det har over to millioner danskere benyttet sig af. Godt 47 milliarder kroner er bestilt, og vi hører om stigende omsætning især i detailbranchen. Jeg håber, at mange af pengene vil blive brugt lokalt, så vi kan holde hånden over danske arbejdspladser i en meget svær tid, siger Peter Hummelgaard.Han peger på, at det er afgørende, at det lykkes at begrænse corona-smitten.- Det handler først og fremmest om sundhed, men så sandelig også om økonomi. Hvis vi ikke har pandemien under kontrol, så kan vi heller ikke genoprette vores økonomi. På grund af udviklingen i corona-smitten må vi desværre forvente flere udfordringer på arbejdsmarkedet, siger Peter Hummelgaard.For at afbøde slagene er S-Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier derfor blevet enige om at forlænge hjælpepakkerne frem til 31. januar næste år samt at udvide ordningerne, så eksempelvis leverandører til private arrangementer, kiosker og aftenskoler også omfattes. Der er også afsat 60 millioner kroner til opkvalificering af ledige i 2021, heraf 20 millioner kroner til finansiering for certificering af piloter og flyveledere, som har mistet deres arbejde siden 11. marts i år.Peter Hummelgaard peger på, at S-Regeringen ikke afviser flere tiltag for at styre landet gennem denne senest opblomstring af smitte med corona-virus.