Første buslinie født med el er åbnet på Amager

Fredag 30. oktober 2020 kl: 10:00





Movia og Tårnby Kommune forventer, at den nye linie 32 vil komme tik at betjene over 200.000 passagerer årligt mellem Kastrup Station og Ørestad Station.





Movia udbyder busdriften for kommuner og regioner i Østdanmark.





Med åbningen af linie 32 i Tårnby Kommune er der nu i alt 77 el-busser i drift i Movia’s område. I løbet af 2022 vil antallet af el-busser i Østdanmark med sikkerhed være steget til 174, men formentlig mere, når de sidste kommuner inden udgangen af året tager stilling til, om deres buslinier også skal overgå til el.





De 174 elbusser, som med sikkerhed vil komme på gaden i 2022, svarer til omkring 15 procent af Movia’s samlede busdrift opgjort på antal køreplantimer og ca. 13 procent af alle Movia’s busser. Hertil kommer fem el-havnebusser i Københavns Havn, som blev sat i søen tidligere i år.





Fakta om linie 32:

Linie 32 er en ny buslinie i Tårnby Kommune, som kører to gange i timen i dagtimerne mandag-fredag og ellers én gang i timen mellem Kastrup St. og Ørestad St.

Linie 32 forventes at betjene 200.000 passagerer om året og er udbudt med i alt ca. 7.000 køreplantimer pr. år og drives med to elbusser

El-busserne på linie 32 er to 12-meters depotopladte el-busser produceret af den kinesiske el-busproducent BYD, som sidste år leverede el-busser til Anchersen i Hvidovre

Al opladning sker på bus-operatørens garageanlæg, hvor det tager ca. 3,5 timer at lade batterierne i busserne helt op. Ved lave udetemperaturer anvender busserne HVO-biodiesel til opvarmning. Det skyldes, at opvarmning alene med el ved lave udetemperaturer kræver batterier med en meget stor kapacitet

Af: Redaktionen Med premieren på linie 32 med el-busser kan borgerne i Tårnby Kommune se frem til renere luft og mindre støj - og en gevinst i kommunens grønne regnskab. Ved at køre med elbusser frem for dieselbusser på linien, sparer kommunen 130 ton CO2 årligt på sit miljøregnskab. Derudover udleder el-busserne ikke NOx’er eller partikler, lige som de støjer væsentligt mindre både inde i busserne og uden for bussen - eksempelvis ved busstoppestederne - end busser med diesel-eller gasmotorer.