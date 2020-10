22 kursister er flyveklare efter ny uddannelse i luftfart

Mandag 26. oktober 2020 kl: 10:53

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Uddannelse gennem hele livet er altid vigtigt, men når en krise lammer både en hel branche og samfundsøkonomien, som corona har gjort det, så bliver det virkelig klart, hvor meget det betyder, siger Tim Heimann Larsen.Selve uddannelsen indeholder moduler om alt fra kundeservice, kommunikation og konflikthåndtering til samarbejde, førstehjælp og fremmedsprog. De første spadestik til uddannelsen blev taget længe inden corona-krisen kom rullende.Men lukning af grænser, fly der bliver beordret på jorden og fyringsrunde på fyringsrunde, har gjort 2020 til et frygteligt år - annus horibilis - for dansk luftfart og ikke mindst de mange mennesker, der er beskæftiget i den. Og med lange udsigter til, at branchen er tilbage på niveauet fra før corona-pandemien ramte, er det ifølge Tim Heimann Larsen vigtigere end nogensinde at få papir på de mange kompetencer, som en ansat i luftfartbranchen har tillært sig gennem sit arbejde.- Flere af de kompetencer, som uddannelsen har hjulpet med at skarpslibe, er kompetencer, som kursisterne allerede har. Men det at få papir på både eksisterende og et par nye redskaber i værktøjskassen, er ligesom at tegne en forsikring for sit arbejdsliv. Og de kan sagtens bruges uden for branchen også, påpeger Tim Heimann Larsen.