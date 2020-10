Chaufførerne har selv trucken med til aflæsning

Tirsdag 13. oktober 2020 kl: 19:02

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen De nye Moffett-medbringertrucks er alle af typen M4 25.3 NX,d er har en løftehøjde på 3.040 mm og en byggehøjde på 2.400 mm. Kapaciteten er 2.500 kg. Der er træk på alle tre hjul, og de har duplexmast samt såkaldt SuperReach - det vil sige både teleskopgafler, saks og gaffelflyt samt sideskift.Moffett-medbringertrucksene er med den ny generation af brændstofbesparende motorer - lette og kompakte nok til at blive transporteret på stort set enhver lastbil eller trailer med beslag ti en medbringertruck.Den nye generation af Moffett-medbringertrucks - kaldet NX - har en redesignet motorhjelm og bagdøre, hvorved adgang til daglige tjek og rutinevedligeholdelse er blevet enklere.Der er affjedret sæde samt mere førerplads, som giver god komfort for chaufføren. De har alle GroundStart, som gør det lettere at komme ind og ud af uanset placeringen med en kontrolknap til terrænstart.