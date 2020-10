Fragtmænd og pakkedistributør indgår i et strategisk samarbejde

- Vores medarbejdere kommer til at arbejde tæt sammen på kryds og tværs, og derfor er det af stor betydning, at vi forstår hinanden, og at der løbende er en god dialog. Vi er midt i en omstilling og udvikling af vores forretning, som fordrer agilitet og entreprenørskab, og det driver da også ned af væggene i vores helt nye hovedkvarter i Vejle. Vi er stærkt fokuserede på, at slutforbrugeren altid kommer først, og vi oplever, at vores værdier og kundefokus matcher rigtig godt med Danske Fragtmænd, siger Morten Villberg.





Danske Fragtmænd og dao har allerede testet samarbejdet på tre af Danske Fragtmænds kunder, hvilket ifølge de to virksomheder er forløbet til stor tilfredsstillelse for alle parter. Virksomhederne er derfor klar til at tilbyde løsningen til de øvrige kunder og forventer, at der vil være stor interesse for de muligheder, som samarbejdet skaber.





Om dao

dao er ejet halvt af Syddanske Medier A/S og halvt af JP/Politikens Hus A/S, og er i dag det største distributionsselskab på morgendistributionen. På daglig basis leverer dao pakker, aviser, og magasiner til over 6.000 forretninger. 3.500 dao-omdelere kører hver nat 100.000 kilometer

dao oplever stor vækst i disse år, særligt på distribution af pakker til forbrugere for danske og udenlandske webshops

Om Danske Fragtmænd

Med 27 fragtterminaler, 3.000 medarbejdere og godt 1.800 lastbiler udgør Danske Fragtmænd A/S Danmarks største nationale transport- og distributionssystem

Virksomheden er ejet af 42 lokale fragtmandsvirksomheder, og distributionsnettet spænder over hele Danmark. Danske Fragtmænd leverer over ni millioner forsendelser årligt

Af: Redaktionen - Internethandlen er i vækst og har været det længe. Men det er ikke et marked, som Danske Fragtmænd tidligere har haft fokus på, fordi vores forretning primært er bygget til at håndtere forsendelser til erhvervslivet, siger Danske Fragtmænd’s administrerende direktør Jørn P. Skov, der fortsætter:- Vi oplever dog i stigende grad, at vores kunder efterspørger one-stop-shopping. De ønsker en transportør, der kan løse det hele, både pakker til deres private kunder og forsendelser til erhvervslivet. Derfor har vi i et stykke tid arbejdet på at finde en samarbejdspartner, der kunne hjælpe os med at levere vores kunders forsendelser til de private modtagere.At det bliver et samarbejde mellem Danske Fragtmænd og dao er ingen tilfældighed, da det hos dao er forsendelser til erhvervslivet, der giver udfordringer.- Vi har både nuværende og potentielle kunder, der efterspørger leverancer til butikker og erhvervsdrivende. Den opgave kan vi i dag ikke løse, eftersom alle vores forsendelser bliver leveret om natten og i de tidlige morgentimer, hvor virksomheder og butikker er lukkede. Derfor kan vi med samarbejdet for det første udvide mange af vores nuværende kundeaftaler med erhvervsforsendelser, men vi kan samtidig også ramme et endnu bredere BtB-segment, som i mindre omfang tænker på dao som potentiel transportør til erhvervslivet. Vi er derfor meget tilfredse med aftalen og de nye forretningsmuligheder, som den åbner for, siger dao’s administrerende direktør Morten Villberg.Danske Fragtmænd og dao er begge dansk- og privatejede virksomheder, hvis kulturer, ifølge dao’s administrerende direktør Morten Villberg, matcher hinanden godt. Det er et parameter, som han vurderer, er afgørende for et succesfuldt samarbejde.