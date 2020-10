- Antallet af nyregistrerede lastbiler er stigende

Tirsdag 6. oktober 2020 kl: 15:34

Af: Redaktionen Ser man på antal nyregistrerede lastbiler i årets tredie kvartal og sammenligner det med sidste år, ligger antallet 9,2 procent lavere. I 2020 er der til og med udgangen af september nyregistreret 28,6 procent færre lastbiler end det var tilfældet i samme periode sidste år.

Fra organisationen De Danske Bilimportører lyder det, at omkring 20 procent af nedgangen var forventet, der der de seneste par år har været tale om et højt antal solgte og dermed nyregistrerede lastbiler. Den anden forklaring på nedgangen er ifølge organisationen corona-situationen, som i foråret fik bilproducenterne til at lukke ned for produktionen med forsinkede eller manglende leverancer til følge.