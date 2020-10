El-bilsalget nåede nye højder i september

Fredag 2. oktober 2020 kl: 13:03

Af: Redaktionen - Med den nye rekord er det tydeligt, at vi står midt i den grønne omstilling af personbiler i Danmark. Årsagen til rekorden er, at der kommer flere attraktive grønne biler på markedet, mens afgiftslempelsen holder de opladelige biler konkurrencedygtige. Det er vigtigt, at politikerne holder de lave afgifter på grønne biler i ro, så vi fortsat kan sætte turbo på den grønne omstilling, siger Mads Rørvig, der er administrerende direktør i interesseorganisationen De Danske Bilimportører.I øjeblikket forhandler S-Regeringen med partierne i Folketinget blandt andet om en ny afgiftsmodel for personbiler i forbindelse med en plan for, hvordan transportområdet kan yde sit bidrag i arbejdet med at nedbringe CO2-udslippet med 70 procent i 2030 sammenlignet med 1990.- Vi opfordrer kraftigt til, at den nye aftale kommer til at understøtte det grønne momentum, som afspejler sig i den forgangene måneds bilsalg, lyder det fra De Danske Bilimportører.- Som sædvanligt påvirker det bilsalget, når der diskuteres bilafgifter på Christiansborg, og derfor har branchen brug for, at en ny aftale snart falder på plads, siger Mads Rørvig.