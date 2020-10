Svinetransportør har taget nummer ti ud af ti i brug

Fredag 2. oktober 2020 kl: 11:19

Af: Redaktionen Vognmandsfirmaet Bendt Søndergaard ApS lægger meget vægt på serviceniveauet hos firmaets lastbilleverandør, da det er afgørende, at lastbilerne kører. - Vi transporterer ca. 2,3 millioner slagtesvin og -søer om året fra nordjyske svineproducenter til Danish Crown’s slagterier, og det er altså just-in-time-transporter med streg under in-time, siger Martin Rasmussen fra Bendt Søndergaard.







- Vi har faste lossetider på slagterierne, så derfor er det afgørende, at vi er der til tiden. Her er kombinationen af Stiholt’s serviceniveau og Scania’ernes driftssikkerhed afgørende, siger han videre.







Den seneste tre-akslede Scania G 450-trækker er den tiende og foreløbig sidste i en ordre på 10 Scania sættevognstrækkere med twin-steer, som vognmandsforretningen har fået leveret inden for de seneste par år.







- Vi råder i øjeblikket over i alt 28 vogntog. 27 af dem er trækker-/trailerkombinationer til transport af slagtesvin og -søer, mens det sidste er et forvogn-/hængertræk til transport af kreaturer. Hovedparten er én-mands betjente biler, der kører ca. 100.000 kilometer om året, mens ni af dem er to-mands betjente, der runder 150-160.000 kilometer om året. Det giver et stabilt udskiftningsbehov, og vi foretrækker helt klart kombinationen af Stiholt og Scania, fastslår Martin Rasmussen.







Scania-trækkerne er alle specificeret med meget lav chassishøjde og lavprofildæk, så den indvendige læssehøjde i de avancerede grisetrailere kan blive så stor som muligt. Trækkerne er alle leveret med en brændstoføkonomisk drivline med Scania’s seks-cylindrede 13-liters rækkemotor, der yder 450 hk og har et maksimalt drejningsmoment på 2.350 Nm, en 14 trins gearkasse med to krybegear samt enkeltreduceret bagtøj med differentialespærre. Med i den seneste portion af nye Scania-trækkere har Bendt Søndergaard også investeret i nye tre-akslede Finkl-grisetrailere med tre etager.







- Vi har tegnet otte-årige serviceaftaler med udvidet drivlinedækning på de nye trækkere. Det betyder, at især Stiholt i Aalborg og Sæby har ansvaret for at holde trækkerne i topform, mens vi bruger en lokal smed til servicering og eventuel reparation af trailerne, siger Martin Rasmussen.







At den store grisetransportør foretrækker Scania, har også noget med rekruttering af chauffører at gøre.







- Vi har øget vores aktiviteter i de senere år og kan godt skaffe gode chauffører. Det sker mest ved mund-til-mund metoden i chaufførkredse, og her skader det bestemt ikke, at vi råder over moderne grej som Scania-trækkere af den nye generation og avancerede Finkl grisetrailere. Det sætter både vores mangeårige og de nyankomne chauffører stor pris på, siger Martin Rasmussen.







