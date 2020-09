- Elektrisk transportminister skrev Danmarkshistorie

Fredag 25. september 2020 kl: 13:41

- Jeg er hel elektrisk over muligheden for at stå her i dag. Elektrificering af den tunge transport er uhyre vigtig for den grønne omstilling, sagde han og pegede på, at fremtiden er grøn.- Men det kræver, at alle sektorer yder deres. Derfor vil jeg gerne give en stor cadeau til både Arla for at sætte denne elektriske lastbil i drift og til MAN for at have udviklet og leveret den. Det er dén vej, vi skal, tilføjede Benny Engelbrecht.Transportministeren pegede på, at elektrificering af transportbranchen dog kun er én af vejene.- Elektrofuels (Power to X) er en anden. Men mens vi venter på de øvrige grønne løsninger, viser ARLA og MAN, at det er muligt at reducere CO2-udslippet allerede i dag, fastslog Benny Engelbrecht.Efter sin tale fik han en rundvisning omkring den nye MAN eTGM, der med en totalvægt på 26 tons har en lasteevne på ca. 11 tons. Det svarer til, at lastbilen kan distribuere op til 10.800 liter mælk ad gangen rundt i Storkøbenhavn. Den elektriske lastbil kan køre mellem 130 og 200 km på en fuld opladning afhængig af kørselsmønster, vægt, antal stop med videre.Efter transportministers tale tog Arla Danmark’s logistikdirektør Bo Svane ordet og takkede Benny Engelbrecht for at ville ”indvie” Arlas nye el-lastbil.- Vi råder over ca. 300 lastbiler, hvoraf de ca. 200 anvendes til distribution af vores færdige mælkeprodukter. Vi arbejder målrettet på at nedbringe CO2-udslippet fra vores transporter, og med denne første el-lastbil fortsætter vi dette arbejde, sagde Bo Svane og tilføjede:- Vi har i flere år satset på at gøre vores transporter grønnere. I fjor satte vi to biogas-lastbiler i drift, og vi kører på biodiesel for at reducere CO2-udledningen. Dertil kommer undervisning af vores chauffører i økonomisk kørsel samt løbende kontrol af dæktryk.Arlas nye MAN eTGM er opbygget med en Chereau-kølekasse, hvor kølemaskinen drives elektrisk af lastbilens batteripakke samt Zepro-læssebagsmæk, der drives af et 24-volt system med solpaneler på taget af kølekassen.