Kemikalieudslip fra lastbil udløste trafikale udfordringer

Tirsdag 22. september 2020 kl: 12:50

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Udslippet var forårsaget af, at lastbilens chauffør havde foretaget en katastrofeopbremsning i krydset Ringvej Syd/Oddervej i Højbjerg, hvorved noget gods på bilen havde forskubbet sig og slået hul på en 1.000-liters tank med en kemisk væske, hvorved omkring 300 liter væske var løbet ud.Da der var tale om kemisk væske, var det nødvendigt at afspærre både Oddervej og Ringvej Syd, mens oprydningsarbejdet stod på. Kommunens miljøvagt blev tilkaldt, og både lastbilen og vejbanen blev rengjort. Lastbilens 41-årige mandlige chauffør blev herefter vejledt om at køre både lastbil og gods til et varelager i Kolding.Uheldet gav en del trafikale udfordringer, og oprydningsarbejdet var først helt afsluttet omkring klokken 18.30.