Årets konference om kollektiv trafik rykkes til efter nytår

Tirsdag 22. september 2020 kl: 12:07

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Baggrunden for at rykke konferencen, der i første omgang var blevet reduceret fra to til én dag, er den aktuelle corona-situation.Konferencen, som bliver arrangeret i et samarbejde mellem Transportøkonomisk Forening og Kollektiv Trafik Forum, kommer som tidligere til at foregå på Comwell Hotel i Korsør.Når konference-tidspunktet nærmere sig vil arrangørerne sende opdateringer ud om konferencens program og indhold.Interesserede kan allerede nu tilmelde sig