Mejeri-koncern kører ud med elektrisk mælkebil

Fredag 25. september 2020 kl: 09:30

Beregnet CO2-reduktion: 67 procent



Et af mange initiativer



Helt klimaneutral i 2050



En 100 procent el-lastbil



Af: Redaktionen Arlas nyeste batteri-elektriske mælkebil er produceret af den tyske lastbilsproducent MAN og er en del af en række forskellige Arla-initiativer, der skal nedbringe klimaaftrykket fra koncernens transport.Arla vil med den batteri-elektriske MAN, der er Danmarks første store el-lastbil over 18 ton, levere mælken på et bæredygtigt grundlag, da Arla har købt oprindelsescertifikater fra vindmøller, som dækker hele el-lastbilens elforbrug. Arla vil samtidig følge den daglige drift og energiforbruget for at vurdere el-bilen som helhed.- Vi er stolte over at kunne præsentere Danmarks første store el-lastbil som en del af vores distribution. Vores ambition er, at alle vores distributionslastbiler skal køre på 100 procent grøn energi, så snart det er praktisk muligt. El-lastbiler er en af de muligheder, vi tester, siger Helle Müller Petersen, der er landedirektør for Arla Danmark.Arla ejer omkring 200 lastbiler i Danmark, der dagligt leverer mælk til godt 2.600 detailbutikker. Derfor har Arla taget en række initiativer for at undersøge mulighederne for at køre mere bæredygtig. Sidste år indsatte Arla to biogaslastbiler i distributionen som et forsøg - og forsøget går godt. Der er foreløbig sparet 35 procent CO2 pr. lastbil i forhold til normale dieselbiler, og Arla undersøger muligheden for at udvide antallet af biogasbiler.Forventningen er, at el-lastbilen kan køre mellem 130 - 200 kilometer på en opladning. Beregninger viser, at det vil spare omkring 67 procent CO2 i forhold til den biodiesel, som Arla ellers anvender. En normal mælkebil kører omkring 2,5 kilometer per liter diesel.I første omgang er det en enkelt el-lastbil fra producenten MAN, der skal hente mælken fra distributionscentre på Sjælland og køre den ud til københavnerne på bæredygtigt produceret elektricitet.Køleanlægget er også nyudviklet og bruger strømmen direkte fra batterierne, så afkølingen af mælken også sker ved hjælp af el.- Det understreger, at potentialet i forsøget er kæmpestort. Hvis alt går vel, kan vi fjerne partikelforureningen, reducere støjen og derudover reducere 67 procent af CO2-udledningen. Det er meget spændende, siger Helle Müller Petersen.El-lastbilen er ét af en række initiativer Arla har sat i gang for at gøre transporten mere bæredygtig. Blandt meget andet er chaufførerne blevet undervist i at køre miljørigtigt. De skal sikre det korrekte dæktryk for at bruge mindst muligt brændstof. Lastbilerne må heller ikke køre over 80 kilometer i timen, hvilket sikrer et lavere brændstofforbrug.- Som led i vores mål om at blive CO2-neutral arbejder Arla på at gøre al distribution grøn. Et af forsøgene er el-lastbilen i Storkøbenhavn. Vi vil løbende evaluere og se på anvendeligheden og perspektiverne i forsøget, siger Helle Müller Petersen.Arlas overordnede klimaplan indebærer, at den totale udledning af drivhusgasser pr. produceret liter mælk skal reduceres med 30 procent inden 2030 sammenlignet med 2015 og være helt neutraliseret inden 2050. Det gælder hele produktionskæden fra mælkeproduktionen på gårdene til transporten og produktionen på mejerierne, emballageforbruget og distributionen ud til forbrugerne.Hos MAN vækker Arlas forsøg med el-lastbiler både stolthed og glæde.- Vi er naturligvis stolte over at kunne levere den første el-drevne lastbil over 18 tons i Danmark. Vi er rigtigt glade for vores langvarige samarbejde med Arla, som nu viser vejen med grøn transport og dermed bliver vores første el-lastbilskunde, siger MAN’s salgsdirektør Frank Nielsen.Arlas nye MAN eTGM kører 100 procent på el fra store batteripakker placeret under lastbilens bund.







Kølemaskinen, som skal holde mælken kold, drives også af ren el via en converter, der trækker strømmen fra bilens højspændingsbatteripakker.





Også liften betjenes af strøm, der kommer fra lastbilens 24V batteripakke,som oplades via solpaneler på taget af kølekassen.





Fakta om el-lastbilen

Lastbilen forventes at kunne køre 130-200 kilometer pr. opladning, som tager 6-8 timer

El-lastbilen støjer markant mindre end en normal dieselbil.

Strømmen til lastbilen kommer fra Clever, der leverer bæredygtig produceret strøm

Lastbilen har en totalvægt på 26 tons og har op til 11 tons nyttelast.

Lastbilen er otte meter lang plus førerkabinen.

El-lastbilen er produceret af MAN.

El-lastbilen kommer til at køre mælk ud i Storkøbenhavn fra den 25. september 2020

