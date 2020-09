Lastbilleverandør tilbyder finansieringsløsninger til elektriske lastbiler

Fredag 18. september 2020 kl: 13:32

Om Renault Trucks Financial Services:

Renault Trucks Financial Services er et handelsnavn for Volvo Financial Services Limited. Volvo Financial Services er koncernfinansieringsarmen i Volvo Group

Volvo-gruppen er en af ​​verdens førende producenter af lastbiler, busser, entreprenørudstyr og marine og industrielle motorer

Koncernen leverer også komplette løsninger til finansiering og service. Volvo Financial Services blev grundlagt i 2001 og har hovedkontor i Greensboro, North Carolina, USA

Virksomheden forvalter en bruttokreditportefølje på 173 milliarder svenske kroner og beskæftiger over 1.500 medarbejdere globalt og leverer kundefinansiering i 48 lande

Af: Redaktionen Udgangspunktet er, at købsomkostningerne for et eldrevet køretøj ikke skal hindre godstransportvirksomheders omstilling fra dieselløsninger til elektriske løsninger.Renault Trucks, der med det nye tiltag leverer kundetilpassede finansieringstilbud til sine køretøjer i sin Z.E. serien via Renault Trucks Financial Services, peger på, at omkostningerne ved et eldrevet køretøj skal ses som en helhed, da man snarere bør se på de samlede ejeromkostninger frem for købsomkostningerne. Renault Trucks fremhæver i den sammenhæng, at selvom en eldrevet lastbil er dyrere at købe end en lastbil med dieselmotor, er den mere økonomisk i drift, da både service- vedligeholdelsesomkostninger og omkostninger til energi er lavere.- Spørgsmålet om finansiering og forsikring af et eldrevet køretøj bør behandles meget tidligt i indkøbsprocessen, påpeger Tabitha Carpenter, der er vicepræsident for Renault Trucks Financial Services.- Vi undersøger mulighederne og leverer en skræddersyet finansieringsløsning til vores kunder. Dette giver dem optimal kontrol over deres driftsomkostninger og giver dem ro til at udføre deres arbejde, siger hun videre.Finansieringsløsningerne kan variere fra land til land afhængigt af lokale love og regler. I Danmark er der to tilgængelige tilbud i henhold til kundens specifikke behov og anvendelsesønsker:Finansielle leasingaftaler: Kunden beslutter at lease sit eldrevne køretøj og kan i slutningen af ​​kontraktperioden vælge at returnere køretøjet eller købe det til gengæld for betaling af dets restværdiOperationelle leasingaftaler: Kunden vælger at lease deres eldrevne køretøj og returnere det ved afslutningen af ​​kontraktperiodenTabitha Carpenter peger på, at Renault Trucks har arbejdet med el-teknologi i ti år og har dermed erfaring med markedsføring og service af eldrevne lastbiler.- Vores Z.E. køretøjer er pålidelige og har enestående ydeevne. Det er en del af vores rolle som producent at finansiere dem, siger Tabitha Carpenter.