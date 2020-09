Færgerederi betaler corona-støtte tilbage

Fredag 18. september 2020 kl: 12:47

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ledelsen i Scandlines vurderer, at grænselukningen og de afledte effekter vil påvirke rederiets omsætning negativt med over 1 milliard kroner, men selskabets forventer imidlertid, at årsresultatet uanset den pressede situation samlet ikke bliver negativt.Scandlines har derfor besluttet at tilbagebetale støtten til faste omkostninger ved årsskiftet, hvis der ikke indføres flere grænselukninger.- Vi har været og er fortsat under betydeligt pres, og vi har modtaget hjælpepakker til at fastholde medarbejdere hen over sommeren og til at dække faste omkostninger i en meget usikker situation. Modsat andre virksomheder har vi på grund af vores rolle som kritisk infrastruktur haft mulighed for at betjene en del af vores kunder, idet fragttrafikken har kunnet opretholdes i væsentligt omfang. Det medvirker til, at vi vurderer, at vi kan betale de i alt 69 millioner kroner til dækning af faste omkostninger tilbage til staten, siger Søren Poulsgaard Jensen, der er administrerende direktør i Scandlines.Beslutningen er truffet, uanset de tre Scandlines-virksomheder, som har modtaget støtte til dækning af faste omkostninger som for eksempel lejeomkostninger, afskrivninger, renter, IT og vedligehold af anlægsaktiver, uændret opfylder alle betingelser for at modtage støtte.