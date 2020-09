Transportkoncern justerer sine priser

Fredag 18. september 2020 kl: 12:26

Nye priser gælder fra årsskiftet



Af: Redaktionen Parvinder Tiwana peger på, at den årlige prisjustering gør det muligt for DHL Express at videreudvikle virksomhedens infrastruktur og samtidig sikre indførelsen af avancerede teknologier og individuelle leveringsprocesser for at sikre de bedste løsninger for kunderne.- Den øgede efterspørgsel efter logistikekspertise på grund af nethandlen og de stigende varemængder gør, at vi har investeret kraftigt i fornyelsen af vores flyflåde samt vores globale hub- og gateway-netværk. Disse og fremtidige fremskridt vil også hjælpe os samt vores kunder og partnere med at yde et væsentligt bidrag til at forbedre vores klimaaftryk, siger Parvinder Tiwana videre.DHL Express tilpasser hvert år sine priser under hensyntagen til inflation, valutaudsving og andre omkostninger, som eksempelvis udgifter i forbindelse med overholdelse af forbedrede regulerings- og sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifter og forholdsregler opdateres løbende i hvert af de over 220 lande og territorier, hvor DHL Express er tilstede. Prisjusteringerne varierer fra land til land afhængigt af lokale forhold og gælder for alle kunder, hvor kontrakterne tillader det.Storbritannien farvel til EU’s toldunion 31. januar 202 vi udløse yderligere omkostninger af betydeligt omfang for transport- og logistikvirksomheder.DHL Express oplyser, at kunderne fra 1. januar 2021 skal betale et gebyr for alle ind- og udgående toldberettigede forsendelser mellem Storbritannien og EU-landene. Med de oplysninger, der er tilgængelige i øjeblikket, vil gebyret blive 2 kroner pr. kg med et minimumsbeløb på 40 kroner pr. forsendelse. DHL oplyser videre, at gebyret justeres, hvis forudsætningerne ændres væsentligt.