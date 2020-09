Kommissionens ånd med øget vejafgift for lastbiler må forblive i regeringskontorerne

VOGNMANDSORGANISATION OM ELBILKOMMISSIONENS RAPPORT:

Tirsdag 8. september 2020 kl: 15:14

Af: Redaktionen Tabel fra kommissionens første delrapport.Lastbilernes bidrag skal blandt andet komme fra indtægter fra et roadpricing-system, som kommissionen foreslår som en indtægtskilde fra 2025.Rapporten har en række forslag og vurderinger. Et af forslagene går på at finansiere et nyt bilafgiftssystem gennem en ny, fast vejafgift på 1.000 kroner årligt fra 2023, som både kommer til at gælde for danske og udenlandske vare- og personbiler. Kommissionen foreslår også, at lastbilerne skal bidrage i form af en kilometerbaseret kørselsafgift - også kaldet Road Pricing - der skal erstatte Eurovignet-ordningen. Prisen pr. kørt kilometer kan ifølge rapporten komme på 10 kroner pr. km i myldretiden med højeste sats. Det forslag falder ikke i god jord hos DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard.- Jeg må sige, at den ånd, der nu er sluppet ud af flasken, bør holde sig inden døre i regeringskontorerne og ikke slippe ud i samfundet. Hver eneste dag kører vognmandserhvervet for erhvervslivet og private forbrugere og spiller en helt afgørende rolle i at få samfundet til at fungere, hvilket man blandt andet så under Corona-krisens lock down, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Hvis man vil pålægge transportørerne ekstra udgifter for at løse basale og uundværlige samfundsopgaver, som alle nyder godt af, så ender regningen naturligvis hos dansk erhvervsliv og forbrugerne gennem højere transportpriser.Erik Østergaard mener, at roadpricing hverken vil fremme eller sikre den omstilling, der er ønsket. Han peger også på, at, hvis roadpricing skal være GPS-baseret og sikre, at det ikke bliver små villaveje, der bliver brugt som indfaldsveje, så er de teknologiske løsninger langt fra skudsikre. I regnestykket omkring økonomien for roadpricing, må der tænkes hele vejen rundt.- Anlægsomkostninger til overvågningssystemer og administrative byrder skal der holdes skarpt øje med. Administrative omkostninger risikerer nemlig at stjæle provenuet, viser eksempler fra udlandet. Det kan simpelthen være meget dyrt at drive systemet. Reelt set var omkostningerne til at drive systemet en af de væsentligste årsager til, at det til sidst blev lagt i graven af den daværende S, SF, R regering, siger Erik Østergaard.DTL peger på, at Elbil-kommissionen selv er tøvende over for roadpricing modellen. Rapporten anbefaler eksempelvis en ”langsigtet” indførelse af for en kilometerbaseret vejafgift med forslag om, at andre lande går forrest. Kommissionen påpeger også, at en sådan afgift kan have en skævvridende effekt.- Jeg kender ikke længden på kommissionens lyskegle, men skævvridning af vilkår kender vi til i transporterhvervet. Også af den årsag fraråder vi at lave lastbiltransport om til en skatteopkrævningsmaskine, der i sidste ende rammer danske erhvervsliv, siger Erik Østergaard.Et andet forslag fra rapporten er en forhøjelse af dieselafgiften på 80 øre fra 1. januar 2021. Erik Østergaard peger i den forbindelse på, at staten årligt opkræver omkring 50 milliarder i afgifter hos bilisterne i form af blandt andet benzin- og dieselafgifter, registreringsafgifter, vejbenyttelsesafgifter og grønne afgifter.- Højere brændstofafgifter er - som kommissionen også selv påpeger - en omkostningsfuld måde at øge udbredelsen af nul- og lavemissionsbiler på set ud fra et statsfinansielt synspunkt på grund af risikoen for grænsehandel. Også her må vi melde hus forbi, siger Erik Østergaard.Interesserede kan se den omtalte delrapportInteresserede kan hente et faktaark baseret på rapporten