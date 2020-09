Svensk lastbilproducent sender startskudspilen af sted

Tirsdag 8. september 2020 kl: 11:39

Nemmere at undgå dyre fejl

Eksempler på funktioner:

Medieafspiller til lydoplevelser via radio, Bluetooth eller USB

Kommunikation med muligheden for at forbinde to mobiltelefoner

Opgave, der giver støtte til køre-/hviletid, chaufførcoaching, fjernlæsning af fartskriver samt navigation

Køretøj inklusive parkeringsklima, belastningsindikator, overvågning af dæktryk og tilpasset indstilling af Volvo Dynamisk Styring

Taler 30 sprog og kan huske brugerindstillinger

Nye førerhuse med mere plads og forbedret udsyn

Af: Redaktionen De nye Volvo-lastbiler - Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM og Volvo FMX - har en ny fleksibel grænseflade med et digitalt instrumentdisplay, der giver chaufføren den relevante information til den aktuelle situation. Desuden har Volvo FM og FMX nye førerhuse, der giver chaufføren mere plads og forbedret direkte udsyn.Volvo Trucks investeret i at udvikle chaufførmiljøet og -grænsefladen i den nye generation af lastbiler for at skabe en arbejdsplads, der er så sikker, funktionel, behagelig og attraktiv som muligt.- Med vores nye lastbiler imødekommer vi både chaufførers og vognmændenes behov. Ved at videreudvikle klassiske Volvo-egenskaber som ergonomi, komfort og sikkerhed og kombinere dem med ny innovativ teknologi og design, har vi gjort chaufførmiljøet endnu mere attraktivt og produktivt, siger Peter Ericson, der er administrerende direktør i Volvo Danmark.Et nyt fuldt digitalt 12-tommer instrumentdisplay giver chaufføren hurtig adgang til information, der hjælper med at undgå dyre fejl. For eksempel vises køre-/hviletidsdata altid, hvilket gør det lettere at planlægge kørslen og reducerer risikoen for overtrædelse af reglerne. Vejskiltegenkendelse er en anden praktisk funktion, der hjælper med at advare føreren om hastighedsgrænser, overhalingsforbud og vejtype.Med fire visninger at vælge imellem, kan hver chauffør let tilpasse indholdet og udseendet på instrumentbrættets display inden afgang. Lastvisning giver mulighed for kontrol af lastvægt, godsets totalvægt og akseltryk. For lastbiler med navigationssystem er navigationsvisning med det overskuelige kort det rigtige valg. Hvis man ønsker, instrumentdisplayet skal have et klassisk Volvo-look, kan man vælge startvisning, mens de, der foretrækker kun at se de vigtigste oplysninger, kan vælge fokusvisning.Hovedinstrumentets display suppleres med et overskueligt 9-tommers sidedisplay til styring af kommunikation, infotainment og transportinformation.Andre funktioner inkluderer My Apps til Android Auto, der afspejler App'er fra Android-telefoner, og Driver Guide, der er en håndbog, som giver kørselsråd og information skræddersyet til hver enkelt lastbil. Funktionen er forberedt til fremtidige opdateringer og fuldt ud kompatibel med andre App'er end dem fra Volvo Trucks - eksempelvis fra opbyggere.Op til otte kameraer kan let tilsluttes sidevisningen, og fire kameravisninger kan vises samtidigt på skærmen. Oplysningerne i begge skærme kan præsenteres på over 30 sprog. Systemet er i stand til at gemme flere brugerdefinerede indstillinger samtidigt. Dette er nyttigt, hvis den samme lastbil skal bruges af mange forskellige chauffører, måske endda fra forskellige lande.Instrumentfunktionerne styres via nye, intuitivt grupperede knapper på rattet såvel som fra instrumentpanelet og på visse sprog ved hjælp af stemmekommando. Funktionerne på sidedisplayet kan også administreres ved hjælp af touch funktion.Lastbiler med mere end en drivaksel har en ny anti-spin kontrolfunktion, der hjælper chaufføren til at håndtere potentielt risikable situationer ved kørsel i alle typer terræn. Føreren skal blot dreje på en knap for at aktivere differentialespærren. Den øgede trækkraft vises på det digitale instrumentdisplay.- Hele instrumentpanelet er designet til at give et godt overblik, der gør det muligt for chaufføren at håndtere informationer intuitivt og effektivt med mindre stress. Instrumentpanelet har et funktionelt, robust design i slidstærkt materiale med stabile kopholdere, generøse opbevaringsrum og flere USB-tilslutninger, siger Peter Ericson.Volvo I-Shift gearvælgeren har fået et nyt design, der er mere praktisk og ergonomisk, hvilket giver større bevægelsesfrihed inde i førerhuset. Gearvælger-programmerne er også blevet yderligere udviklet og omfatter nu økonomi, standard og performance.Volvo FM og Volvo FMX har fået nye førerhuse med op til en kubikmeter mere indvendig plads end tidligere. Det giver en mere rummelig fornemmelse, mere arbejdsplads og forbedret direkte synlighed på grund af blandt andet en sænket dørlinje. Lav, bred indstigning med to trin med forbedrede skridsikre egenskaber og belysning letter kørsel på ruter med hyppige stop.Som i Volvo FH og Volvo FH16 kan chaufføren nu få det multijusterbare rat, som giver en forbedret tilpasning af kørestillingen. Den nederste køje i sovekabinen er placeret højere end tidligere, hvilket gør den mere behagelig at sidde på og giver ekstra opbevaringsplads. Dagførerhuset har også et nyt 40-liters opbevaringsrum med indvendig belysning.Ny, mere robust kabineisolering hjælper med at holde kulde, varme og støj ude. En sensorstyret klimaenhed med et kulfilter giver god luftkvalitet, selv under udfordrende forhold.