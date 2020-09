Tysk bil-producent får ny direktør for Danmark og Sverige

Tirsdag 8. september 2020 kl: 11:18

Niels Kowollik.

Af: Redaktionen Niels Kowollik kommer senest fra stillingen som administrerende direktør for Mercedes-Benz Belgien, Holland og Luxembourg, som han har haft ansvaret for i godt to år. Niels Kowollik har været ansat i Daimler-koncernen i over 28 år, hvor han begyndte som sales trainee for personbilsdivisionen.- Jeg er virkelig glad for muligheden for at tilslutte mig disse to specifikke markeder af flere grunde. For det første er det altid en interessant udfordring at overtage så succesfulde teams, fordi det presser dig til at være endnu mere kreativ i forhold til, hvordan du selv kan bidrage, siger Niels Kowollik og fortsætter:- For det andet er det jo en noget usædvanlig situation at skulle håndtere to forskellige forretningsmodeller i samme virksomhed, og det appellerer til mig - både på baggrund af den kompleksitet, der følger med, og også, fordi denne nye måde at arbejde på meget vel kan være fremtiden for vores forretning.Niels Kowollik refererer til en ny forretningsmodel, som er introduceret i Sverige som et pilotprojekt, hvor importøren spiller en langt større rolle i forhold til slutkunden. I denne forretningsmodel har importøren ansvaret for alle produkter og lagerbeholdning, hvilket skaber en sikkerhed hos kunderne om, at de altid gør den bedst mulige handel samtidig med, at det skaber fleksibilitet, fordi hver eneste bil i landet er tilgængelig, uanset hvor, man er.Niels Kowollik har bosat sig i Malmö sammen med sig hustru.