Grovvarerne bliver trukket af 520 heste

Tirsdag 1. september 2020 kl: 09:54

Af: Redaktionen Der er tale om et vogntog med en tre-akslet Scania R 520 6x2-forvogn bygget op og udstyret efter chaufførens ønsker. Ønskerne omfattede blandt andet LED premium-lyspakke, D-formet læderrat og lædersæder med røde syninger samt V8-dørsider og -måtter.Sikkerheden bliver sikret med i alt seks kameraer og en ekstra 10-tommer skærm, så chaufføren kan følge med i, hvad der sker rundt om bilen. Den nye Scania er desuden udstyret med AEB-nødbremse, som bruger både kamera og radar til at undgå sammenstød med forankørende biler.Inde i forvognens R-førerhus er der investeret i komfort fra øverste hylde med premium-førersæde med varme og ventilation, drejbar hvilestol i passagersiden, 100 cm bred udtrækskøje, tablet/telefonholder, to køleskabe, premium infotainment med 7-tommer farveskærm, fire højtalere, subwoofer, DAB+ og Apple CarPlay, klimaanlæg med fugtighedssensor samt oliefyr med fjernbetjening via Scanias Fleet Management App.Den nye Scania’s V8-motor yder 520 hestekræfter, der via en gearkassen med Opticruise-gearskift og retarder drejer hjulene rundt.Opbygningen af forvognen og påhængsvognen, som Skelhøje vognfabrik har leveret, har begge lad, der er udstyret med fjernbetjent kornlem, vibrator i ladbunden og automatiske rullepresenninger, læssekamera, luftpistol, blitzblink og bak- og arbejdslys. Hele trækket er desuden udstyret med DuraBright alufælge.Førerhuset er lakeret af Auma i Frederikssund, og Nørre Snede Autolak har stået for lakeringen af opbygning samt anhængeren.