- Transportkoncern er tilfreds med regnskabet og har fokus på grøn omstilling

Tirsdag 25. august 2020 kl: 13:53

Af: Redaktionen Resultatet for 2019 blev et overskud på 28 millioner kroner før skat baseret på en omsætning på 2.036 millioner kroner. Koncernens egenkapital udgør efter 2019 i alt 188 millioner kroner, hvilket svarer til en soliditetsgrad på 28,4 procent.





- Der har været ydet en kæmpe indsats fra vores medarbejderes side i 2019, hvilket har været en afgørende årsag til, at vi har lykkedes med vores mål, siger økonomidirektør Dennis Rytter.







Øget fokus på klima og medarbejdere

I 2019 har Frode Laursen også sat ekstra fokus på sin CSR-indsats. I 2019 reducerede man således CO2-udledningen fra bygninger med cirka 30 procent i forhold til 2018, mens CO2-udledningen fra transport pr. ton-km blev reduceret med omkring 3 procent.





Netop FNs verdensmål nummer 13: ”Klimaindsats” er sammen med verdensmål nummer 8: ”Anstændige job og økonomisk vækst” to fokusområder hos Frode Laursen, når det gælder CSR.





- Vi har vores to mål ud fra, hvor vi mener, vi kan gøre den største forskel. Transportsektoren er ansvarlig for en stor del af verdens CO2-udledningerne, så det er klart, at det er et sted, vi som ansvarlig virksomhed skal sætte ind. Samtidig er vi også en virksomhed, hvor der altid har været en stor rummelighed og fokus på medarbejdertrivsel. Det vil vi gerne arbejde endnu mere med, og derfor har vi sat ”Anstændige jobs og økonomisk vækst” som vores andet fokusområde, siger Dennis Rytter.





Forventninger til 2020

I 2020 lægger Frode Laursen fortsat fokus på at være en stærk logistikpartner på forretningsområderne lagerlogistik samt nationale og internationale trafikker inden for områderne dagligvarer, byggevarer og recycling i Norden og Europa.





Ledelsen forventer dog, at 2020 præges af en vis usikkerhed omkring udviklingen i omsætning og indtjening - ikke mindst på grund af corona-pandemien.





Ledelsen peger på, at Frode Laursen havde en god start på 2020, men i takt med, at pandemien har sat sine spor rundt omkring i Europa og i Norden, er forventningen at såvel omsætning som indtjening kan blive påvirket. Ikke desto mindre er der iværksat en række udviklingstiltag - eksempelvis i forhold til øget digitalisering og kompetenceudvikling - som skal sikre, at Frode Laursen kommer styrket ud på den anden side af pandemien.





Fakta om Frode Laursen koncernen:

Koncernens primære forretningsområder omfatter lagerlogistik samt nationale og internationale transporter inden for segmenterne dagligvarer, byggevarer samt recycling i Norden og Europa

Den samlede omsætning for koncernen udgjorde 2.064 millioner kroner i 2019, og man havde 1.757 ansatte, heraf 926 i Danmark

Koncernen disponerer dagligt over 700 biler, hvoraf cirka 325 er vognmænd

Koncernen ejer 600.000 kvadratmeter lager under tag

Frode Laursen-koncernen omfatter også de to delejede selskaber Skanol A/S (inkl. datterselskaberne i Sverige og Norge) og Agri-Norcold A/S. Begge selskaber er ikke med i overstående

Det var ledelsens forventning, at omsætning i 2019 ville være mindre præget af vækst end tidligere år, mens fokus skulle fastholdes på indtjeningen. Det lykkedes at fastholde dette fokus, hvilket har resulteret i, at resultatet før skat steg fra 10 millioner kroner i 2018 til 28 millioner kroner i 2019. Det skyldes især højere produktivitet og transportkvalitet samt forbedret priskvalitet på, eller ophør af, kontrakter, der ikke har været værdiskabende.