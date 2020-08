- Ny mand er rullet ind hos lastbilforhandler i Greve

Mandag 10. august 2020 kl: 13:29





Claus Jensen er ny filialchef for Avedøre-afdelingen.

Til afdelingen i Avedøre er der blevet ansat salgskonsulenter for både truck, bus og varebiler samt mekanikere med MAN-kompetencer. Derved har MAN haft grundlaget for at skabe den kundekreds, der i dag er tilknyttet filialen i Avedøre. Og i forbindelse med opdelingen i to selvstændige afdelinger har MAN besluttet, at Claus Jensen, der i dag er filialchef for både Greve- og Avedøre-filialerne, flytter permanent til Avedøre, hvor han skal have fuld fokus på at fortsætte den positive udvikling af Avedøre-filialen, som MAN betegner som sit brohoved ind i København.Det betyder, at MAN pr. 1. august har ansat Peter Poulsen, som filialchef for Greve-afdelingen, der ligger i sammenhæng med MAN’s danske hovedkontor og er MAN Danmarks største værksted, hvor der blandt andet arbejdes i toholdsskift for at imødekomme efterspørgslen.Peter Poulsen, der senest har fungeret som filialchef for Volvo Truck Center i Hillerød, har arbejdet med lastbiler og busser i over 30 år og har dermed et indgående og professionel t kendskab til moderne værkstedsdrift.Med Claus Jensens 100 procent fokus på Avedøre og med Peter Poulsens ankomst i Greve vil MAN videreudvikle sin position i Storkøbenhavn.