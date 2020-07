Transportkoncerner samarbejder om godstransport mellem Sverige og Benelux

Fredag 31. juli 2020 kl: 09:44

Af: Redaktionen Partnerskabet Scan Global Logistics og P&O Ferrymasters vil styrke begge selskabers multimodale aktiviteter i Nordeuropa.P&O Ferrymasters og Scan Global Logistics vil tilbyde daglige afgange med Full Truckload (FTL), Less than Truckload (LTL) and stykgods mellem Benelux-regionen og Sverige. Sammen vil de benytte en kombineret model, øge frekvensen og effektiviteten, sænke omkostningerne og øge de logistiske muligheder.P&O Ferrymasters peger på, at samarbejder med Scan Global Logistics er det seneste initiativ i de seneste 12 måneder, som blandt andet omfatter forbindelser mellem Budapest, Duisburg og Rotterdam, og også mellem Oradea og Lodz.P&O Ferries, der er en del af DP World-koncernen, sejlede sidste år 27.000 gange på otte større ruter mellem Storbritannien, Frankrig, Nordirland, Irland, Holland og Belgien.P&O Ferries opererer også integreret vej- og banetransport rundt i Europa - eksempelvis i Italien, Tyskland, Spanien og Rumænien. Dertil kommer engagement i transport til Storbritannien fra Kina via Silkevejen.