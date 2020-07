Dollyerne er part af tons-tunge transporter

Torsdag 30. juli 2020 kl: 12:31

Af: Redaktionen Hver enkelt dolly er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i I-profil i højstyrkestål med stærke tværvanger og forstærkninger samt EU-godkendt underkøringskofangerTrækhøjden er på 675 mm, koblingslængden er på 3.500 mm og skammelhøjden er på 1.100 mm.Dollyerne er leveret med dobbeltkuglet drejekrans med lås monteret med drejeskammel.Alle komponenter er stålblæst og grundet med rustbeskyttende primerDollyerne er leveret med to ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og har en tilladt totalvægt på 18.000 kg.