- Omsætningen steg hos svensk-dansk postkoncern i første halvår

Torsdag 30. juli 2020 kl: 09:56

Tal fra delårs- og kvartalsrapporten:



Nettoomsætning 9.328 millioner (9.514 millioner) svenske kroner, + 0,3 procent i fast valuta for sammenlignelige enheder

Driftsresultat (EBIT) 517 millioner (-70 millioner) svenske kroner

Periodens resultat 262 millioner (-171 millioner) svenske kroner

Resultat pr. aktie 0,13 (-0,09) svenske kroner

Pengestrøm fra driftsaktiviteter 1.175 millioner (492 millioner) svenske kroner

Af: Redaktionen Samlet set var PostNord’s omsætning i andet kvartal på niveau med samme periode sidste år og udgjorde 9.328 millioner svenske kroner. Til gengæld ændrede fordelingen mellem postkoncernens forskellige forretninger sig markant. Pakkemængderne steg med 15 procent, så PostNord nåede op på at håndtere i alt 49 millioner pakker i april kvartal i år, hvilket var på niveau med rekorden i det sæsonmæssigt stærke fjerde kvartal i 2019.Antallet af leveringer til døren og lignende leveringsløsninger steg kraftigt på alle markeder, men det blev delvist modvirket af faldende efterspørgsel efter levering til butikker. Brevmængderne faldt som følge af digitaliseringen, og importvolumenerne faldt på grund af corona-pandemien. Salget af frimærker, forudfrankerede pakker og postkort (Postkortet) steg derimod, hvilket PostNord vurderer skyldes, at det under pandemien har været svært at mødes med pårørende, og at en fysisk hilsen i form af et brev eller et postkort derfor har fået en særlig betydning.Andet kvartal:





Nettoomsætning 18.832 millioner (18.985 millioner) svenske kroner, + 0,2 procent i fast valuta for sammenlignelige enheder

Driftsresultat (EBIT) 831 millioner (92 millioner) svenske kroner

Periodens resultat 525 millioner (-115 millioner) svenske kroner

Resultat pr. aktie 0,26 (-0,06) svenske kroner

Pengestrøm fra driftsaktiviteter 1.932 millioner (927 millioner) svenske kroner

Levering til erhvervskunder via digital lås, DigitalLOCK, blev introduceret i Sverige

Der er indgået aftale om salg af fast ejendom i Norrköping, Sverige, og truffet beslutning om en ny terminal i Tammerforsområdet, Finland

Der er indgået vigtige aftaler med blandt andet Nordic Nest, Varner, Internetstores og Coop Danmark

Første halvår:- Der var ikke noget, der var helt normalt i årets 2. kvartal, hverken i samfundet generelt eller for os i PostNord. Den igangværende coronapandemi påvirkede vores kunder, samarbejdspartnere, leverandører og os selv meget mærkbart. Selv om der stadig hersker stor usikkerhed, har vi som virksomhed håndteret den vanskelige situation godt i 2. kvartal. Vi har vist, at vi kan håndtere store volumenudsving med høj leveringskvalitet og samtidig holde fokus på vores forbedringsprogrammer, siger PostNord’s koncernchef Annemarie Gardshol.Hun peger på, at driftsresultatet blev markant forbedret og udgjorde 517 millioner (-70 millioner) svenske kroner. Forbedringsprogrammerne fortsatte med succes. Samtidig påvirkede prisstigninger resultatet positivt. Meromkostninger på grund af pandemien blev opvejet af tilsvarende statslige tilskud.PostNord tog flere strategisk vigtige skridt i april kvartal:PostNord fortsætter forberedelserne til overgangen til omdeling hver anden dag i Sverige.







I både Danmark og Sverige fortsætter dialogen med politikerne om en brevvirksomhed, der er økonomisk bæredygtig på langt sigt. Den nuværende aftale mellem PostNord Danmark og den danske stat blev forlænget med yderligere svenske kroners måneder og løber frem til udgangen af 2020. PostNord Danmark får tilskud som kompensation for de ekstra omkostninger, postbefordringspligten medfører. PostNord vurderer dog, at tilskuddet ikke opvejer de omkostninger, koncernen har haft i Danmark i løbet af året.





PostNord konstaterer, at koncernen har fastholdt en høj leveringskvalitet trods coronapandemiens mange udfordringer. Leveringskvaliteten for breve har både i Danmark og Sverige ligget klart over lovkravet. Leveringskvaliteten for pakker faldt noget, men blev alligevel på 94,7 procent for hele koncernen.





- Jeg er stolt af vores medarbejdere og af, hvor godt de har håndteret et turbulent andet kvartal. Vi har trods øget sygefravær og en markant ændret efterspørgsel udført vores opgaver med engagement, høj leveringskvalitet og god effektivitet. Samtidig er fremtiden ualmindelig usikker både på kort og langt sigt, så det er med ydmyghed og fortrøstning, at vi tager hul på andet halvår, siger Annemarie Gardshol.









