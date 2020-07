Stykgodset er beskyttet af kraftige presenningsgardiner

Tirsdag 28. juli 2020 kl: 11:57

Af: Redaktionen Der er tale om fire-akslede gardintrailere, der er bygget op over et letvægtschassis med længdevanger opsvejst i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger - og med cyklistværn i begge sider. I venstre side er der monteret en plastværktøjskasse, mens der på fronten er monteret en postkasse. i højre side er der en 1.300 mm åben kasse til strøkasse.Gardinopbygning har skydetag med 70 procents åbning. Taget kan hæves manuelt op til 400 mm.I hver side er der tre forskydelige sidestolper med bræddeholdere og samlet 24 brædder.Bunden er udført i 28 mm hårdttræsplanker. I for- og bagende er der fire binderinge, mens der i kantskinnerne er 13 sæt 2,5 tons binderinge. Trailerne har tre gange seks 80 x 50 mm sokler, der flugter på tværs. Til de medfølgende kæpstokke har hver trailer et galvaniseret kæpstokkemagasin.Trailerne er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser og hæve-/sænkventil. Første aksel er løftbar, og fjerde aksel er selvstyrende. Trailerne er XL-godkendt og har en tilladt totalvægt på 48.000 kg.De nye gardintrailere er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.