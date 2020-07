Specialist i kranopgave og lifte har fået ny kærre

Tirsdag 28. juli 2020 kl: 13:00

Af: Redaktionen Den nye kærre, der er leveret af opbyggervirksomheden Sawo’s afdeling i Viborg, er en Nopa KFL240, der har en totalvægt på 24 -30 ton som blokvogn. Længden på ladet er 6.200 mm. Den har fast hårdttræsbund med metalplader over hjul for lav kørehøjde, og då har den forskydelig trækstang.Kærren er leveret med syv nedfældbare binderinge i hver sider, og syv nedfældbare binderinge i ladmidten. Der ti kommer fire rækker hulskinner for kæpstokke på tværs af ladbunden. Desuden er der monteret to stiger med to trin på fronten i hver side. Kærren har aftagelige Laxo-containerlåse, så den kan køre med 20-fods container. Der er lift på første og tredie aksel.