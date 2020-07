Konference sætter fokus på byplanlægning og kollektiv trafik

Fredag 31. juli 2020 kl: 08:00

Af: Redaktionen

Baggrunden for konferencen er, at befolkningstilvækst og byfortætning har skabt øget trængsel særligt i Hovedstadsområdet, Aarhus, Aalborg og Odense. En udvikling som mange af de senere års store trafikprojekter har haft til mål at håndtere - blandt andet ved at skabe sammenhæng mellem kollektiv trafik og byudvikling.









Konferencens formål er:

at føre deltagerne ajour til de nyeste perspektiver og erfaringer fra denne udvikling og,

at afdække mulighederne for at tage næste skridt med stærkere planlægningsmæssig og funktionel integration af den kollektive trafik og byudviklingen

Prisen for deltagelse i konferencen er 700,00 kroner, der dækker lokaleleje og forplejning. Interesserede kan læse mere og tilmeld sig her:





Før konferencen fra klokken 9.30 til 10.15 afholder Kollektiv Trafik Forum sit Årsmøde.





