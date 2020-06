Betonkanonerne bliver kørt i stilling

Mandag 29. juni 2020 kl: 10:25

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Volvo Truck Center Danmark A/S er i øjeblikket i gang med en større leverance til Unicon A/S. I tilbuds og ordrefasen har brændstoføkonomi, hensyn til miljøet og sikkerhed været vægtet højt.Forvognene er Volvo FM430 med 11 liters motorer, mens trækkerne er Volvo FM460 med 13 liters motorer.Bilerne er leveret med optimeret bagtøjsudveksling uden navreduktion og ECO-software til gearskiftet for at forbedre både brændstoføkonomi og ydeevne.Når det gælder sikkerhed er bilerne eksempelvis udstyret med Volvo Dynamic Styring med Lane Assist og personlig indstilling, vognbane assistent (højre sving), Adaptive Cruise Control, ESP bremser, FMX-spejle som forbedre udsynet samt cyklist- og bakkamera.Opbygningen af både forvogne og trailer er leveret af Jørn Glad A/S i samarbejde med Liebherr.