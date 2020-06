Horsens-vognmand kører ud fra næsset med 530 heste

Fredag 26. juni 2020 kl: 12:52

Af: Redaktionen Det nye vogntog består af en treakslet DAF XF 530 som forvogn og en tre-akslet HFR-påhængsvogn. Begge enheder er opbygget med faste alu-kasser og Z-lift hos PLK Karosseri i Hedensted. ESA Trucks Danmark A/S i Kolding har leveret chassiset, PM Lastvognsservice A/S i Hedensted har stået for koordinering af opbygning samt slutklargøring, FIX Autopolstring i Hedensted har stået for indretningen af førerhuset, og Nørre Snede Autolak A/S har stået for farvelægningen.- Det er vigtigt for mig, at alle leverandørerne får stor ros for deres håndværk, fleksibilitet og indsats, for hele processen er gået lige efter en snor, siger Morten Trier.- På trods af corona-krisen, der har givet store udfordringer hos mange af leverandørerne, blev det færdige træk leveret med blot 14 dages forsinkelse. Det synes jeg er godt klaret - situationen taget i betragtning, tilføjer han.Selv om chauffør Henning Asving udtrykkeligt havde bedt om en ny DAF til erstatning for den gamle, er der ikke garanti for, at Morten Trier opfylder sine chaufførers ønsker. Han regner altid på den samlede pakke med chassis, opbygning, serviceomkostninger, brændstoføkonomi, reparationshistorik med videre, når han investerer i nyt grej. Så det var heldigt for Henning Asving, at DAF-pakken også denne gang var den mest konkurrencedygtige set med Morten Triers øjne.Trifa Transport har to mærker i sin vognpark på 16 enheder - heraf 12 trækkere og 4 forvogn/hængertræk. Det ene mærke er DAF, og det andet er Scania. De seneste år har Trifa Transport fået leveret fire DAF’er gennem ESA og PM Lastvognsservice.Som det fremgår af billederne, skal den nye DAF XF 530 distribuere dagligvarer for REMA 1000 i hele Danmark. Det er en af Trifa Transport’s store kunder. Derudover kører Trifa Transport også både speditionskørsel i Norge og Sverige med stykgods i gardintrailere samt løser transportopgaver for egne kunder og andre vognmænd og kolleger.