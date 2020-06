Vestkysthavn får ny godsrute med forbindelse til Spanien, Portugal og Irland

Onsdag 24. juni 2020 kl: 10:51

Mere bæredygtig transport

Af: Redaktionen - Godt for Danmark, siger havnedirektør Dennis Jul Pedersen i en kommentar til de nye forbindelser til og fra Esbjerg Havn.Han peger på, at de nye ruter vil reducere klimapåvirkningen med mindst 30 procent sammenlignet med vejtransport.- Vi er meget glade for at have vores rute klar, som et hurtigt svar på markedsudsvingene netop nu. For os er den nye ro/ro-forbindelse til Esbjerg en afgørende brik i det logistisk puslespil, så vi effektivt forbinder Sydeuropa med Nordeuropa, siger en Emil Holmgren fra CLdN.Esbjergs havnedirektør peger på, at ruterne styrker Danmarks handelsvej til markederne i Sydeuropa.- Det giver et rygstød til regeringens ambition om at øge dansk eksport, siger han.De nye ruter vil ud over at øge eksporten ud fra Esbjerg også en løfte transporten i en mere bæredygtig retning, da godstransport med skib betyder mindst 30 procent lavere CO2-udledningen end tilsvarende transport med lastbil. Hos Esbjerg Havn lægger man også vægt på, at transporten med skib også er billigere.- Logistikken og den modulære transport er en vigtig del af en grønnere transport, som Esbjerg Havn ønsker at bidrage til. Så også i dét lys, er de nye ruter en god nyhed, siger havnedirektør Dennis Jul Pedersen.